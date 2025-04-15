SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -67%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
144 (45.56%)
Perte trades:
172 (54.43%)
Meilleure transaction:
162.22 USD
Pire transaction:
-212.68 USD
Bénéfice brut:
6 694.57 USD (262 515 pips)
Perte brute:
-7 031.96 USD (248 783 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (8.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
446.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
75.50%
Charge de dépôt maximale:
20.87%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
209 (66.14%)
Courts trades:
107 (33.86%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
46.49 USD
Perte moyenne:
-40.88 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-480.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.37 USD (11)
Croissance mensuelle:
-11.89%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
337.39 USD
Maximal:
1 242.92 USD (103.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.85% (329.89 USD)
Par fonds propres:
5.46% (217.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 267
GBPJPY 22
GBPUSD 10
USDJPY 4
CHFJPY 3
CADJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -338
GBPUSD -108
USDJPY -5
CHFJPY -173
CADJPY 176
EURJPY 194
AUDJPY -193
EURUSD -22
NZDJPY 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY 1
CHFJPY -1.6K
CADJPY 720
EURJPY 3K
AUDJPY -2.6K
EURUSD -2.1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +162.22 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +8.10 USD
Perte consécutive maximale: -480.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 plus...
Aucun avis
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
