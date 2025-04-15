- 자본
- 축소
트레이드:
386
이익 거래:
171 (44.30%)
손실 거래:
215 (55.70%)
최고의 거래:
378.33 USD
최악의 거래:
-230.92 USD
총 수익:
9 833.27 USD (342 230 pips)
총 손실:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
연속 최대 이익:
8 (8.10 USD)
연속 최대 이익:
850.11 USD (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
66.50%
최대 입금량:
27.49%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
249 (64.51%)
숏(주식차입매도):
137 (35.49%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
57.50 USD
평균 손실:
-45.73 USD
연속 최대 손실:
11 (-480.37 USD)
연속 최대 손실:
-480.37 USD (11)
월별 성장률:
-6.73%
연간 예측:
-81.60%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
568.31 USD
최대한의:
1 473.84 USD (122.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.13% (568.31 USD)
자본금별:
11.10% (374.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +378.33 USD
최악의 거래: -231 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +8.10 USD
연속 최대 손실: -480.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
