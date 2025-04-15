시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 리뷰
63
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
386
이익 거래:
171 (44.30%)
손실 거래:
215 (55.70%)
최고의 거래:
378.33 USD
최악의 거래:
-230.92 USD
총 수익:
9 833.27 USD (342 230 pips)
총 손실:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
연속 최대 이익:
8 (8.10 USD)
연속 최대 이익:
850.11 USD (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
66.50%
최대 입금량:
27.49%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
249 (64.51%)
숏(주식차입매도):
137 (35.49%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
57.50 USD
평균 손실:
-45.73 USD
연속 최대 손실:
11 (-480.37 USD)
연속 최대 손실:
-480.37 USD (11)
월별 성장률:
-6.73%
연간 예측:
-81.60%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
568.31 USD
최대한의:
1 473.84 USD (122.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.13% (568.31 USD)
자본금별:
11.10% (374.71 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 22
GBPUSD 10
EURJPY 7
USDJPY 7
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -181
GBPJPY -338
GBPUSD -108
EURJPY 504
USDJPY 237
CHFJPY -349
AUDJPY -56
CADJPY 53
NZDJPY 261
EURUSD -22
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
EURJPY 3.8K
USDJPY 126
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.7K
CADJPY -1.3K
NZDJPY 3K
EURUSD -2.1K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +378.33 USD
최악의 거래: -231 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +8.10 USD
연속 최대 손실: -480.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
315 더...
리뷰 없음
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.