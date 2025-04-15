СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 отзывов
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
386
Прибыльных трейдов:
171 (44.30%)
Убыточных трейдов:
215 (55.70%)
Лучший трейд:
378.33 USD
Худший трейд:
-230.92 USD
Общая прибыль:
9 833.27 USD (342 230 pips)
Общий убыток:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (8.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
70.11%
Макс. загрузка депозита:
27.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
249 (64.51%)
Коротких трейдов:
137 (35.49%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
57.50 USD
Средний убыток:
-45.73 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-480.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-480.37 USD (11)
Прирост в месяц:
-8.51%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
568.31 USD
Максимальная:
1 473.84 USD (122.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.13% (568.31 USD)
По эквити:
11.10% (374.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 22
GBPUSD 10
EURJPY 7
USDJPY 7
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -181
GBPJPY -338
GBPUSD -108
EURJPY 504
USDJPY 237
CHFJPY -349
AUDJPY -56
CADJPY 53
NZDJPY 261
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
EURJPY 3.8K
USDJPY 126
CHFJPY -1.6K
AUDJPY -1.7K
CADJPY -1.3K
NZDJPY 3K
EURUSD -2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +378.33 USD
Худший трейд: -231 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +8.10 USD
Макс. убыток в серии: -480.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Нет отзывов
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.