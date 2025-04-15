- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
386
Прибыльных трейдов:
171 (44.30%)
Убыточных трейдов:
215 (55.70%)
Лучший трейд:
378.33 USD
Худший трейд:
-230.92 USD
Общая прибыль:
9 833.27 USD (342 230 pips)
Общий убыток:
-9 830.95 USD (326 632 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (8.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
70.11%
Макс. загрузка депозита:
27.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
249 (64.51%)
Коротких трейдов:
137 (35.49%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
57.50 USD
Средний убыток:
-45.73 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-480.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-480.37 USD (11)
Прирост в месяц:
-8.51%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
568.31 USD
Максимальная:
1 473.84 USD (122.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.13% (568.31 USD)
По эквити:
11.10% (374.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-181
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|EURJPY
|504
|USDJPY
|237
|CHFJPY
|-349
|AUDJPY
|-56
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|261
|EURUSD
|-22
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|3.8K
|USDJPY
|126
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-1.3K
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-2.1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +378.33 USD
Худший трейд: -231 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +8.10 USD
Макс. убыток в серии: -480.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
еще 314...
Нет отзывов
