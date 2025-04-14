SinyallerBölümler
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 198%
RoboForex-Prime
1:300
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
205 (67.21%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (32.79%)
En iyi işlem:
63.15 USD
En kötü işlem:
-51.92 USD
Brüt kâr:
2 808.34 USD (270 022 pips)
Brüt zarar:
-850.57 USD (42 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (312.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
361.60 USD (23)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
95.45%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
27 gün
Düzelme faktörü:
14.08
Alış işlemleri:
96 (31.48%)
Satış işlemleri:
209 (68.52%)
Kâr faktörü:
3.30
Beklenen getiri:
6.42 USD
Ortalama kâr:
13.70 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-132.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.04 USD (5)
Aylık büyüme:
3.86%
Yıllık tahmin:
46.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.32 USD
Maksimum:
139.04 USD (8.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.28% (132.51 USD)
Varlığa göre:
15.97% (466.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 33
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
AUDUSD 16
EURGBP 16
USDCAD 16
USDJPY 15
AUDCAD 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 11
USDCHF 9
NZDCAD 9
EURNZD 8
EURAUD 8
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
XAUUSD 4
WTI 4
NZDCHF 3
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
XAGUSD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 126
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
AUDUSD 108
EURGBP 64
USDCAD 42
USDJPY 177
AUDCAD 89
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 50
USDCHF 52
NZDCAD 51
EURNZD 168
EURAUD 42
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
XAUUSD 43
WTI -25
NZDCHF 12
CHFJPY 107
EURJPY 21
GBPCHF 18
AUDCHF 18
CADJPY -9
XAGUSD 63
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
AUDUSD 6.5K
EURGBP 8.6K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
AUDCAD 11K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 6K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
EURNZD 23K
EURAUD 6K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
XAUUSD 4.4K
WTI -104
NZDCHF 427
CHFJPY 14K
EURJPY 3K
GBPCHF 1.5K
AUDCHF 1.1K
CADJPY -665
XAGUSD 1.3K
NZDJPY 956
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +63.15 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +312.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.30 × 23
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
0.91 × 43
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 21:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.73% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
