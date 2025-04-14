- 자본
- 축소
트레이드:
422
이익 거래:
298 (70.61%)
손실 거래:
124 (29.38%)
최고의 거래:
90.38 USD
최악의 거래:
-51.92 USD
총 수익:
3 816.26 USD (351 470 pips)
총 손실:
-1 045.44 USD (61 382 pips)
연속 최대 이익:
27 (322.62 USD)
연속 최대 이익:
361.60 USD (23)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
96.45%
최대 입금량:
6.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
23 일
회복 요인:
19.93
롱(주식매수):
187 (44.31%)
숏(주식차입매도):
235 (55.69%)
수익 요인:
3.65
기대수익:
6.57 USD
평균 이익:
12.81 USD
평균 손실:
-8.43 USD
연속 최대 손실:
20 (-132.51 USD)
연속 최대 손실:
-139.04 USD (5)
월별 성장률:
26.46%
연간 예측:
321.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.32 USD
최대한의:
139.04 USD (8.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.28% (132.51 USD)
자본금별:
30.86% (949.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|19
|EURCAD
|18
|AUDUSD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURNZD
|14
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|XAGUSD
|8
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|WTI
|4
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|.USTECHCash
|3
|CADJPY
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|467
|EURUSD
|155
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|EURGBP
|78
|EURCAD
|48
|AUDUSD
|108
|AUDCAD
|97
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURNZD
|201
|EURAUD
|63
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|XAGUSD
|333
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|WTI
|-25
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|14
|EURJPY
|17
|CHFJPY
|107
|.USTECHCash
|9
|CADJPY
|-3
|AUDCHF
|18
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|9.5K
|EURCAD
|7.2K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURNZD
|27K
|EURAUD
|9K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|XAGUSD
|6.7K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|WTI
|-104
|GBPCHF
|2.1K
|NZDCHF
|586
|EURJPY
|2.5K
|CHFJPY
|14K
|.USTECHCash
|17K
|CADJPY
|307
|AUDCHF
|1.1K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|-653
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +90.38 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +322.62 USD
연속 최대 손실: -132.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 46
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
283%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
116
0%
422
70%
96%
3.65
6.57
USD
USD
31%
1:300