Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 리뷰
안정성
116
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 283%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
422
이익 거래:
298 (70.61%)
손실 거래:
124 (29.38%)
최고의 거래:
90.38 USD
최악의 거래:
-51.92 USD
총 수익:
3 816.26 USD (351 470 pips)
총 손실:
-1 045.44 USD (61 382 pips)
연속 최대 이익:
27 (322.62 USD)
연속 최대 이익:
361.60 USD (23)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
96.45%
최대 입금량:
6.80%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
23 일
회복 요인:
19.93
롱(주식매수):
187 (44.31%)
숏(주식차입매도):
235 (55.69%)
수익 요인:
3.65
기대수익:
6.57 USD
평균 이익:
12.81 USD
평균 손실:
-8.43 USD
연속 최대 손실:
20 (-132.51 USD)
연속 최대 손실:
-139.04 USD (5)
월별 성장률:
26.46%
연간 예측:
321.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.32 USD
최대한의:
139.04 USD (8.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.28% (132.51 USD)
자본금별:
30.86% (949.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 81
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
EURCAD 18
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURNZD 14
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
XAGUSD 8
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
.USTECHCash 3
CADJPY 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 467
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
EURCAD 48
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURNZD 201
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
XAGUSD 333
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
.USTECHCash 9
CADJPY -3
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 36K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
EURCAD 7.2K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURNZD 27K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
XAGUSD 6.7K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
.USTECHCash 17K
CADJPY 307
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +90.38 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +322.62 USD
연속 최대 손실: -132.51 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 더...
리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Marafon
월별 30 USD
283%
0
0
USD
3.4K
USD
116
0%
422
70%
96%
3.65
6.57
USD
31%
1:300
