Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
115 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 243%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
398
Gewinntrades:
282 (70.85%)
Verlusttrades:
116 (29.15%)
Bester Trade:
63.15 USD
Schlechtester Trade:
-51.92 USD
Bruttoprofit:
3 403.76 USD (316 534 pips)
Bruttoverlust:
-994.05 USD (53 942 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (322.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
361.60 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
96.45%
Max deposit load:
5.31%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
23 Tage
Erholungsfaktor:
17.33
Long-Positionen:
168 (42.21%)
Short-Positionen:
230 (57.79%)
Profit-Faktor:
3.42
Mathematische Gewinnerwartung:
6.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-132.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.04 USD (5)
Wachstum pro Monat :
14.49%
Jahresprognose:
175.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
125.32 USD
Maximaler:
139.04 USD (8.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.28% (132.51 USD)
Kapital:
23.37% (698.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURNZD 14
EURCAD 13
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
XAGUSD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 366
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURNZD 201
EURCAD 58
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
CADJPY -3
XAGUSD 71
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURNZD 27K
EURCAD 7.4K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
CADJPY 307
XAGUSD 1.4K
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.15 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +322.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
noch 56 ...
Keine Bewertungen
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
