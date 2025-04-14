信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Marafon
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0条评论
可靠性
114
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 239%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
393
盈利交易:
278 (70.73%)
亏损交易:
115 (29.26%)
最好交易:
63.15 USD
最差交易:
-51.92 USD
毛利:
3 365.81 USD (312 386 pips)
毛利亏损:
-993.98 USD (53 940 pips)
最大连续赢利:
27 (322.62 USD)
最大连续盈利:
361.60 USD (23)
夏普比率:
0.35
交易活动:
96.45%
最大入金加载:
5.31%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
23 天
采收率:
17.06
长期交易:
164 (41.73%)
短期交易:
229 (58.27%)
利润因子:
3.39
预期回报:
6.04 USD
平均利润:
12.11 USD
平均损失:
-8.64 USD
最大连续失误:
20 (-132.51 USD)
最大连续亏损:
-139.04 USD (5)
每月增长:
13.20%
年度预测:
160.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
125.32 USD
最大值:
139.04 USD (8.62%)
相对跌幅:
结余:
13.28% (132.51 USD)
净值:
23.37% (698.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 67
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 13
EURNZD 13
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
XAGUSD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 340
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 58
EURNZD 189
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
CADJPY -3
XAGUSD 71
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 7.4K
EURNZD 26K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
CADJPY 307
XAGUSD 1.4K
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63.15 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +322.62 USD
最大连续亏损: -132.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
没有评论
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Marafon
每月30 USD
239%
0
0
USD
3.4K
USD
114
0%
393
70%
96%
3.38
6.04
USD
23%
1:300
