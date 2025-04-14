- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
393
盈利交易:
278 (70.73%)
亏损交易:
115 (29.26%)
最好交易:
63.15 USD
最差交易:
-51.92 USD
毛利:
3 365.81 USD (312 386 pips)
毛利亏损:
-993.98 USD (53 940 pips)
最大连续赢利:
27 (322.62 USD)
最大连续盈利:
361.60 USD (23)
夏普比率:
0.35
交易活动:
96.45%
最大入金加载:
5.31%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
23 天
采收率:
17.06
长期交易:
164 (41.73%)
短期交易:
229 (58.27%)
利润因子:
3.39
预期回报:
6.04 USD
平均利润:
12.11 USD
平均损失:
-8.64 USD
最大连续失误:
20 (-132.51 USD)
最大连续亏损:
-139.04 USD (5)
每月增长:
13.20%
年度预测:
160.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
125.32 USD
最大值:
139.04 USD (8.62%)
相对跌幅:
结余:
13.28% (132.51 USD)
净值:
23.37% (698.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|13
|EURNZD
|13
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|WTI
|4
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|340
|EURUSD
|155
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|108
|AUDCAD
|97
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURCAD
|58
|EURNZD
|189
|EURAUD
|63
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|WTI
|-25
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|14
|EURJPY
|17
|CHFJPY
|107
|CADJPY
|-3
|XAGUSD
|71
|AUDCHF
|18
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|9.5K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURCAD
|7.4K
|EURNZD
|26K
|EURAUD
|9K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|WTI
|-104
|GBPCHF
|2.1K
|NZDCHF
|586
|EURJPY
|2.5K
|CHFJPY
|14K
|CADJPY
|307
|XAGUSD
|1.4K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|-653
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.15 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +322.62 USD
最大连续亏损: -132.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 46
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
239%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
114
0%
393
70%
96%
3.38
6.04
USD
USD
23%
1:300