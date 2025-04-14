SegnaliSezioni
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 198%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
205 (67.21%)
Loss Trade:
100 (32.79%)
Best Trade:
63.15 USD
Worst Trade:
-51.92 USD
Profitto lordo:
2 808.34 USD (270 022 pips)
Perdita lorda:
-850.57 USD (42 551 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (312.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.60 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
95.45%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
96 (31.48%)
Short Trade:
209 (68.52%)
Fattore di profitto:
3.30
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
13.70 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-132.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.04 USD (5)
Crescita mensile:
3.86%
Previsione annuale:
46.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.32 USD
Massimale:
139.04 USD (8.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.28% (132.51 USD)
Per equità:
15.97% (466.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 33
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
AUDUSD 16
EURGBP 16
USDCAD 16
USDJPY 15
AUDCAD 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 11
USDCHF 9
NZDCAD 9
EURNZD 8
EURAUD 8
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
XAUUSD 4
WTI 4
NZDCHF 3
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
XAGUSD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 126
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
AUDUSD 108
EURGBP 64
USDCAD 42
USDJPY 177
AUDCAD 89
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 50
USDCHF 52
NZDCAD 51
EURNZD 168
EURAUD 42
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
XAUUSD 43
WTI -25
NZDCHF 12
CHFJPY 107
EURJPY 21
GBPCHF 18
AUDCHF 18
CADJPY -9
XAGUSD 63
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
AUDUSD 6.5K
EURGBP 8.6K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
AUDCAD 11K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 6K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
EURNZD 23K
EURAUD 6K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
XAUUSD 4.4K
WTI -104
NZDCHF 427
CHFJPY 14K
EURJPY 3K
GBPCHF 1.5K
AUDCHF 1.1K
CADJPY -665
XAGUSD 1.3K
NZDJPY 956
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.15 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +312.82 USD
Massima perdita consecutiva: -132.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.30 × 23
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
0.91 × 43
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 21:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.73% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Marafon
30USD al mese
198%
0
0
USD
2.9K
USD
101
0%
305
67%
95%
3.30
6.42
USD
16%
1:300
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.