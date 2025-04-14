- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
305
Profit Trade:
205 (67.21%)
Loss Trade:
100 (32.79%)
Best Trade:
63.15 USD
Worst Trade:
-51.92 USD
Profitto lordo:
2 808.34 USD (270 022 pips)
Perdita lorda:
-850.57 USD (42 551 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (312.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.60 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
95.45%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
96 (31.48%)
Short Trade:
209 (68.52%)
Fattore di profitto:
3.30
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
13.70 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-132.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.04 USD (5)
Crescita mensile:
3.86%
Previsione annuale:
46.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.32 USD
Massimale:
139.04 USD (8.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.28% (132.51 USD)
Per equità:
15.97% (466.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|AUDUSD
|16
|EURGBP
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|AUDCAD
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|11
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|EURNZD
|8
|EURAUD
|8
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|XAUUSD
|4
|WTI
|4
|NZDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|XAGUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|AUDUSD
|108
|EURGBP
|64
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|AUDCAD
|89
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURCAD
|50
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|EURNZD
|168
|EURAUD
|42
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|XAUUSD
|43
|WTI
|-25
|NZDCHF
|12
|CHFJPY
|107
|EURJPY
|21
|GBPCHF
|18
|AUDCHF
|18
|CADJPY
|-9
|XAGUSD
|63
|NZDJPY
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|AUDUSD
|6.5K
|EURGBP
|8.6K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|AUDCAD
|11K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURCAD
|6K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|EURNZD
|23K
|EURAUD
|6K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|XAUUSD
|4.4K
|WTI
|-104
|NZDCHF
|427
|CHFJPY
|14K
|EURJPY
|3K
|GBPCHF
|1.5K
|AUDCHF
|1.1K
|CADJPY
|-665
|XAGUSD
|1.3K
|NZDJPY
|956
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.15 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +312.82 USD
Massima perdita consecutiva: -132.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.30 × 23
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live04
|0.91 × 43
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
198%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
101
0%
305
67%
95%
3.30
6.42
USD
USD
16%
1:300