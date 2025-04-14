SignauxSections
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 198%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
305
Bénéfice trades:
205 (67.21%)
Perte trades:
100 (32.79%)
Meilleure transaction:
63.15 USD
Pire transaction:
-51.92 USD
Bénéfice brut:
2 808.34 USD (270 022 pips)
Perte brute:
-850.57 USD (42 551 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (312.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
361.60 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
95.45%
Charge de dépôt maximale:
3.35%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
27 jours
Facteur de récupération:
14.08
Longs trades:
96 (31.48%)
Courts trades:
209 (68.52%)
Facteur de profit:
3.30
Rendement attendu:
6.42 USD
Bénéfice moyen:
13.70 USD
Perte moyenne:
-8.51 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-132.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-139.04 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.86%
Prévision annuelle:
46.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.32 USD
Maximal:
139.04 USD (8.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.28% (132.51 USD)
Par fonds propres:
15.97% (466.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 33
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
AUDUSD 16
EURGBP 16
USDCAD 16
USDJPY 15
AUDCAD 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 11
USDCHF 9
NZDCAD 9
EURNZD 8
EURAUD 8
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
XAUUSD 4
WTI 4
NZDCHF 3
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPCHF 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
XAGUSD 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 126
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
AUDUSD 108
EURGBP 64
USDCAD 42
USDJPY 177
AUDCAD 89
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 50
USDCHF 52
NZDCAD 51
EURNZD 168
EURAUD 42
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
XAUUSD 43
WTI -25
NZDCHF 12
CHFJPY 107
EURJPY 21
GBPCHF 18
AUDCHF 18
CADJPY -9
XAGUSD 63
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 16K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
AUDUSD 6.5K
EURGBP 8.6K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
AUDCAD 11K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 6K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
EURNZD 23K
EURAUD 6K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
XAUUSD 4.4K
WTI -104
NZDCHF 427
CHFJPY 14K
EURJPY 3K
GBPCHF 1.5K
AUDCHF 1.1K
CADJPY -665
XAGUSD 1.3K
NZDJPY 956
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.15 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +312.82 USD
Perte consécutive maximale: -132.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.30 × 23
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarkets-Live04
0.91 × 43
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Aucun avis
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 21:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.73% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
