Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real26 0.00 × 10 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 Exness-Real17 0.00 × 3 ICMarkets-Live14 0.11 × 9 TickmillUK-Live03 0.11 × 9 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarkets-Live05 0.22 × 9 ICMarkets-Live16 0.30 × 23 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 Exness-Real 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.52 × 1321 ICMarketsSC-Live25 0.53 × 116 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.54 × 26 ICMarketsSC-Live04 0.60 × 5 RoboForex-ECN-3 0.63 × 449 Tickmill-Live 0.67 × 3 TitanFX-01 0.68 × 101 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 ICMarkets-Live04 0.91 × 43 AMarkets-Real 0.92 × 106 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 Alpari-Pro.ECN 1.20 × 116 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 56 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou