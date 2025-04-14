- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
398
利益トレード:
282 (70.85%)
損失トレード:
116 (29.15%)
ベストトレード:
63.15 USD
最悪のトレード:
-51.92 USD
総利益:
3 403.76 USD (316 534 pips)
総損失:
-994.05 USD (53 942 pips)
最大連続の勝ち:
27 (322.62 USD)
最大連続利益:
361.60 USD (23)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
96.45%
最大入金額:
5.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
23 日
リカバリーファクター:
17.33
長いトレード:
168 (42.21%)
短いトレード:
230 (57.79%)
プロフィットファクター:
3.42
期待されたペイオフ:
6.05 USD
平均利益:
12.07 USD
平均損失:
-8.57 USD
最大連続の負け:
20 (-132.51 USD)
最大連続損失:
-139.04 USD (5)
月間成長:
14.49%
年間予想:
175.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.32 USD
最大の:
139.04 USD (8.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.28% (132.51 USD)
エクイティによる:
23.37% (698.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURNZD
|14
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|WTI
|4
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|366
|EURUSD
|155
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|108
|AUDCAD
|97
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURNZD
|201
|EURCAD
|58
|EURAUD
|63
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|WTI
|-25
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|14
|EURJPY
|17
|CHFJPY
|107
|CADJPY
|-3
|XAGUSD
|71
|AUDCHF
|18
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|9.5K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURNZD
|27K
|EURCAD
|7.4K
|EURAUD
|9K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|WTI
|-104
|GBPCHF
|2.1K
|NZDCHF
|586
|EURJPY
|2.5K
|CHFJPY
|14K
|CADJPY
|307
|XAGUSD
|1.4K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|-653
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.15 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +322.62 USD
最大連続損失: -132.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 46
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
243%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
115
0%
398
70%
96%
3.42
6.05
USD
USD
23%
1:300