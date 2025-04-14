СигналыРазделы
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 отзывов
Надежность
114 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 239%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
278 (70.73%)
Убыточных трейдов:
115 (29.26%)
Лучший трейд:
63.15 USD
Худший трейд:
-51.92 USD
Общая прибыль:
3 365.81 USD (312 386 pips)
Общий убыток:
-993.98 USD (53 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (322.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.60 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
96.45%
Макс. загрузка депозита:
5.31%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
23 дня
Фактор восстановления:
17.06
Длинных трейдов:
164 (41.73%)
Коротких трейдов:
229 (58.27%)
Профит фактор:
3.39
Мат. ожидание:
6.04 USD
Средняя прибыль:
12.11 USD
Средний убыток:
-8.64 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-132.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.04 USD (5)
Прирост в месяц:
13.20%
Годовой прогноз:
160.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.32 USD
Максимальная:
139.04 USD (8.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.28% (132.51 USD)
По эквити:
23.37% (698.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 13
EURNZD 13
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
XAGUSD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 340
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 58
EURNZD 189
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
CADJPY -3
XAGUSD 71
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 7.4K
EURNZD 26K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
CADJPY 307
XAGUSD 1.4K
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.15 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +322.62 USD
Макс. убыток в серии: -132.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
еще 56...
Нет отзывов
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Marafon
30 USD в месяц
239%
0
0
USD
3.4K
USD
114
0%
393
70%
96%
3.38
6.04
USD
23%
1:300
Копировать

