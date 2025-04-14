SignalsSections
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 reviews
Reliability
114 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 235%
RoboForex-Prime
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
386
Profit Trades:
271 (70.20%)
Loss Trades:
115 (29.79%)
Best trade:
63.15 USD
Worst trade:
-51.92 USD
Gross Profit:
3 324.21 USD (308 166 pips)
Gross Loss:
-993.98 USD (53 940 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (322.62 USD)
Maximal consecutive profit:
361.60 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading activity:
96.45%
Max deposit load:
5.31%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
32
Avg holding time:
23 days
Recovery Factor:
16.76
Long Trades:
157 (40.67%)
Short Trades:
229 (59.33%)
Profit Factor:
3.34
Expected Payoff:
6.04 USD
Average Profit:
12.27 USD
Average Loss:
-8.64 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-132.51 USD)
Maximal consecutive loss:
-139.04 USD (5)
Monthly growth:
11.80%
Annual Forecast:
143.18%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
125.32 USD
Maximal:
139.04 USD (8.62%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.28% (132.51 USD)
By Equity:
23.37% (698.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 60
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURCAD 13
EURNZD 13
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
XAGUSD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 299
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURCAD 58
EURNZD 189
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
CADJPY -3
XAGUSD 71
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 17K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURCAD 7.4K
EURNZD 26K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
CADJPY 307
XAGUSD 1.4K
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +63.15 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +322.62 USD
Maximal consecutive loss: -132.51 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Prime" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
No reviews
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Marafon
30 USD per month
235%
0
0
USD
3.3K
USD
114
0%
386
70%
96%
3.34
6.04
USD
23%
1:300
