- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
386
Profit Trades:
271 (70.20%)
Loss Trades:
115 (29.79%)
Best trade:
63.15 USD
Worst trade:
-51.92 USD
Gross Profit:
3 324.21 USD (308 166 pips)
Gross Loss:
-993.98 USD (53 940 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (322.62 USD)
Maximal consecutive profit:
361.60 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading activity:
96.45%
Max deposit load:
5.31%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
32
Avg holding time:
23 days
Recovery Factor:
16.76
Long Trades:
157 (40.67%)
Short Trades:
229 (59.33%)
Profit Factor:
3.34
Expected Payoff:
6.04 USD
Average Profit:
12.27 USD
Average Loss:
-8.64 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-132.51 USD)
Maximal consecutive loss:
-139.04 USD (5)
Monthly growth:
11.80%
Annual Forecast:
143.18%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
125.32 USD
Maximal:
139.04 USD (8.62%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.28% (132.51 USD)
By Equity:
23.37% (698.62 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|13
|EURNZD
|13
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|WTI
|4
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|299
|EURUSD
|155
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|108
|AUDCAD
|97
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURCAD
|58
|EURNZD
|189
|EURAUD
|63
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|WTI
|-25
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|14
|EURJPY
|17
|CHFJPY
|107
|CADJPY
|-3
|XAGUSD
|71
|AUDCHF
|18
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|9.5K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURCAD
|7.4K
|EURNZD
|26K
|EURAUD
|9K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|WTI
|-104
|GBPCHF
|2.1K
|NZDCHF
|586
|EURJPY
|2.5K
|CHFJPY
|14K
|CADJPY
|307
|XAGUSD
|1.4K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|-653
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +63.15 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 23
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +322.62 USD
Maximal consecutive loss: -132.51 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Prime" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 46
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
235%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
114
0%
386
70%
96%
3.34
6.04
USD
USD
23%
1:300