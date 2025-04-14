SinaisSeções
Marsel' Sharifullin

Marafon

Marsel' Sharifullin
0 comentários
Confiabilidade
115 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 243%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
398
Negociações com lucro:
282 (70.85%)
Negociações com perda:
116 (29.15%)
Melhor negociação:
63.15 USD
Pior negociação:
-51.92 USD
Lucro bruto:
3 403.76 USD (316 534 pips)
Perda bruta:
-994.05 USD (53 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (322.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.60 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
96.45%
Depósito máximo carregado:
5.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
23 dias
Fator de recuperação:
17.33
Negociações longas:
168 (42.21%)
Negociações curtas:
230 (57.79%)
Fator de lucro:
3.42
Valor esperado:
6.05 USD
Lucro médio:
12.07 USD
Perda média:
-8.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-132.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.04 USD (5)
Crescimento mensal:
14.49%
Previsão anual:
175.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.32 USD
Máximo:
139.04 USD (8.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.28% (132.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.37% (698.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 71
EURUSD 38
GBPUSD 32
NZDUSD 20
AUDNZD 20
EURGBP 19
AUDUSD 16
AUDCAD 16
USDCAD 16
USDJPY 15
EURCHF 15
GBPCAD 14
EURNZD 14
EURCAD 13
EURAUD 10
USDCHF 9
NZDCAD 9
.US500Cash 7
GBPAUD 7
GBPNZD 6
CADCHF 5
WTI 4
GBPCHF 4
NZDCHF 4
EURJPY 3
CHFJPY 3
CADJPY 2
XAGUSD 2
AUDCHF 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 366
EURUSD 155
GBPUSD 179
NZDUSD 81
AUDNZD 155
EURGBP 78
AUDUSD 108
AUDCAD 97
USDCAD 42
USDJPY 177
EURCHF 100
GBPCAD 110
EURNZD 201
EURCAD 58
EURAUD 63
USDCHF 52
NZDCAD 51
.US500Cash -12
GBPAUD 40
GBPNZD 67
CADCHF 16
WTI -25
GBPCHF 25
NZDCHF 14
EURJPY 17
CHFJPY 107
CADJPY -3
XAGUSD 71
AUDCHF 18
NZDJPY 6
AUDJPY -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 20K
GBPUSD 18K
NZDUSD 5.6K
AUDNZD 16K
EURGBP 9.5K
AUDUSD 6.5K
AUDCAD 13K
USDCAD 20K
USDJPY 20K
EURCHF 16K
GBPCAD 14K
EURNZD 27K
EURCAD 7.4K
EURAUD 9K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 6.9K
.US500Cash -3.3K
GBPAUD 7.5K
GBPNZD 10K
CADCHF 813
WTI -104
GBPCHF 2.1K
NZDCHF 586
EURJPY 2.5K
CHFJPY 14K
CADJPY 307
XAGUSD 1.4K
AUDCHF 1.1K
NZDJPY 956
AUDJPY -653
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.15 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +322.62 USD
Máxima perda consecutiva: -132.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.11 × 9
TickmillUK-Live03
0.11 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live05
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
Exness-Real
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
ICMarketsSC-Live25
0.53 × 116
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.54 × 26
ICMarkets-Live16
0.54 × 26
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 5
RoboForex-ECN-3
0.63 × 449
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ICMarkets-Live04
1.07 × 46
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.20 × 116
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
56 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.85% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.93% of days out of 669 days of the signal's entire lifetime.
