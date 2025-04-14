- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
398
Negociações com lucro:
282 (70.85%)
Negociações com perda:
116 (29.15%)
Melhor negociação:
63.15 USD
Pior negociação:
-51.92 USD
Lucro bruto:
3 403.76 USD (316 534 pips)
Perda bruta:
-994.05 USD (53 942 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (322.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.60 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
96.45%
Depósito máximo carregado:
5.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
23 dias
Fator de recuperação:
17.33
Negociações longas:
168 (42.21%)
Negociações curtas:
230 (57.79%)
Fator de lucro:
3.42
Valor esperado:
6.05 USD
Lucro médio:
12.07 USD
Perda média:
-8.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-132.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.04 USD (5)
Crescimento mensal:
14.49%
Previsão anual:
175.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.32 USD
Máximo:
139.04 USD (8.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.28% (132.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.37% (698.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|32
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|20
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|16
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|16
|USDJPY
|15
|EURCHF
|15
|GBPCAD
|14
|EURNZD
|14
|EURCAD
|13
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|NZDCAD
|9
|.US500Cash
|7
|GBPAUD
|7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|WTI
|4
|GBPCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|366
|EURUSD
|155
|GBPUSD
|179
|NZDUSD
|81
|AUDNZD
|155
|EURGBP
|78
|AUDUSD
|108
|AUDCAD
|97
|USDCAD
|42
|USDJPY
|177
|EURCHF
|100
|GBPCAD
|110
|EURNZD
|201
|EURCAD
|58
|EURAUD
|63
|USDCHF
|52
|NZDCAD
|51
|.US500Cash
|-12
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|67
|CADCHF
|16
|WTI
|-25
|GBPCHF
|25
|NZDCHF
|14
|EURJPY
|17
|CHFJPY
|107
|CADJPY
|-3
|XAGUSD
|71
|AUDCHF
|18
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|20K
|GBPUSD
|18K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|9.5K
|AUDUSD
|6.5K
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|20K
|USDJPY
|20K
|EURCHF
|16K
|GBPCAD
|14K
|EURNZD
|27K
|EURCAD
|7.4K
|EURAUD
|9K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|6.9K
|.US500Cash
|-3.3K
|GBPAUD
|7.5K
|GBPNZD
|10K
|CADCHF
|813
|WTI
|-104
|GBPCHF
|2.1K
|NZDCHF
|586
|EURJPY
|2.5K
|CHFJPY
|14K
|CADJPY
|307
|XAGUSD
|1.4K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDJPY
|956
|AUDJPY
|-653
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.15 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +322.62 USD
Máxima perda consecutiva: -132.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.11 × 9
|
TickmillUK-Live03
|0.11 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
ICMarketsSC-Live25
|0.53 × 116
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.54 × 26
|
ICMarkets-Live16
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 449
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 46
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.20 × 116
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
