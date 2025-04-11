SinyallerBölümler
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 88%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
192 (55.49%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (44.51%)
En iyi işlem:
9 771.07 RUB
En kötü işlem:
-4 114.61 RUB
Brüt kâr:
121 195.10 RUB (26 854 pips)
Brüt zarar:
-107 341.18 RUB (20 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (21 574.14 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
21 574.14 RUB (30)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
12.18%
Maks. mevduat yükü:
111.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
175 (50.58%)
Satış işlemleri:
171 (49.42%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
40.04 RUB
Ortalama kâr:
631.22 RUB
Ortalama zarar:
-697.02 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-8 216.90 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-8 617.24 RUB (6)
Aylık büyüme:
33.90%
Yıllık tahmin:
411.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 504.58 RUB
Maksimum:
19 369.92 RUB (140.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.87% (7 752.56 RUB)
Varlığa göre:
16.49% (5 614.59 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 327
GBPJPYrfd 14
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 281
GBPJPYrfd -21
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 6.4K
GBPJPYrfd 597
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 771.07 RUB
En kötü işlem: -4 115 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21 574.14 RUB
Maksimum ardışık zarar: -8 216.90 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 04:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
