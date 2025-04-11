SeñalesSecciones
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
415
Transacciones Rentables:
231 (55.66%)
Transacciones Irrentables:
184 (44.34%)
Mejor transacción:
9 771.07 RUB
Peor transacción:
-8 814.62 RUB
Beneficio Bruto:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Pérdidas Brutas:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (21 574.14 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
21 574.14 RUB (30)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
14.28%
Carga máxima del depósito:
111.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
202 (48.67%)
Transacciones Cortas:
213 (51.33%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-36.71 RUB
Beneficio medio:
656.25 RUB
Pérdidas medias:
-906.68 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-8 216.90 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29 299.10 RUB (7)
Crecimiento al mes:
11.35%
Pronóstico anual:
137.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
23 629.25 RUB
Máxima:
37 483.17 RUB (157.80%)
Reducción relativa:
De balance:
51.03% (36 329.34 RUB)
De fondos:
16.49% (5 614.59 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 771.07 RUB
Peor transacción: -8 815 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21 574.14 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -8 216.90 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
