- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
415
利益トレード:
231 (55.66%)
損失トレード:
184 (44.34%)
ベストトレード:
9 771.07 RUB
最悪のトレード:
-8 814.62 RUB
総利益:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
総損失:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
最大連続の勝ち:
30 (21 574.14 RUB)
最大連続利益:
21 574.14 RUB (30)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
14.28%
最大入金額:
111.47%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
202 (48.67%)
短いトレード:
213 (51.33%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-36.71 RUB
平均利益:
656.25 RUB
平均損失:
-906.68 RUB
最大連続の負け:
56 (-8 216.90 RUB)
最大連続損失:
-29 299.10 RUB (7)
月間成長:
11.35%
年間予想:
137.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23 629.25 RUB
最大の:
37 483.17 RUB (157.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.03% (36 329.34 RUB)
エクイティによる:
16.49% (5 614.59 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|394
|GBPJPYrfd
|15
|USDJPYrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-176
|GBPJPYrfd
|-59
|USDJPYrfd
|-31
|GBPUSDrfd
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|5.1K
|GBPJPYrfd
|156
|USDJPYrfd
|-313
|GBPUSDrfd
|99
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9 771.07 RUB
最悪のトレード: -8 815 RUB
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21 574.14 RUB
最大連続損失: -8 216.90 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
40K
RUB
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
RUB
51%
1:40