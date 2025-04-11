シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Linar Gain
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
415
利益トレード:
231 (55.66%)
損失トレード:
184 (44.34%)
ベストトレード:
9 771.07 RUB
最悪のトレード:
-8 814.62 RUB
総利益:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
総損失:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
最大連続の勝ち:
30 (21 574.14 RUB)
最大連続利益:
21 574.14 RUB (30)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
14.28%
最大入金額:
111.47%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
202 (48.67%)
短いトレード:
213 (51.33%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-36.71 RUB
平均利益:
656.25 RUB
平均損失:
-906.68 RUB
最大連続の負け:
56 (-8 216.90 RUB)
最大連続損失:
-29 299.10 RUB (7)
月間成長:
11.35%
年間予想:
137.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23 629.25 RUB
最大の:
37 483.17 RUB (157.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.03% (36 329.34 RUB)
エクイティによる:
16.49% (5 614.59 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 771.07 RUB
最悪のトレード: -8 815 RUB
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21 574.14 RUB
最大連続損失: -8 216.90 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください