- 자본
- 축소
트레이드:
424
이익 거래:
235 (55.42%)
손실 거래:
189 (44.58%)
최고의 거래:
9 771.07 RUB
최악의 거래:
-8 814.62 RUB
총 수익:
153 968.52 RUB (31 166 pips)
총 손실:
-173 101.04 RUB (28 339 pips)
연속 최대 이익:
30 (21 574.14 RUB)
연속 최대 이익:
21 574.14 RUB (30)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
14.28%
최대 입금량:
111.47%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
204 (48.11%)
숏(주식차입매도):
220 (51.89%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-45.12 RUB
평균 이익:
655.19 RUB
평균 손실:
-915.88 RUB
연속 최대 손실:
56 (-8 216.90 RUB)
연속 최대 손실:
-29 299.10 RUB (7)
월별 성장률:
-1.93%
연간 예측:
-23.38%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23 629.25 RUB
최대한의:
37 483.17 RUB (157.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.03% (36 329.34 RUB)
자본금별:
16.49% (5 614.59 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|399
|GBPJPYrfd
|15
|GBPUSDrfd
|6
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-167
|GBPJPYrfd
|-59
|GBPUSDrfd
|-47
|USDJPYrfd
|-31
|USDRUBrfd
|-14
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|5.2K
|GBPJPYrfd
|156
|GBPUSDrfd
|-544
|USDJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 771.07 RUB
최악의 거래: -8 815 RUB
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21 574.14 RUB
연속 최대 손실: -8 216.90 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
36K
RUB
RUB
58
0%
424
55%
14%
0.88
-45.12
RUB
RUB
51%
1:40