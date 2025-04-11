시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Linar Gain
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 12%
AlfaForexRU-Real
1:40
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
424
이익 거래:
235 (55.42%)
손실 거래:
189 (44.58%)
최고의 거래:
9 771.07 RUB
최악의 거래:
-8 814.62 RUB
총 수익:
153 968.52 RUB (31 166 pips)
총 손실:
-173 101.04 RUB (28 339 pips)
연속 최대 이익:
30 (21 574.14 RUB)
연속 최대 이익:
21 574.14 RUB (30)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
14.28%
최대 입금량:
111.47%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
204 (48.11%)
숏(주식차입매도):
220 (51.89%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-45.12 RUB
평균 이익:
655.19 RUB
평균 손실:
-915.88 RUB
연속 최대 손실:
56 (-8 216.90 RUB)
연속 최대 손실:
-29 299.10 RUB (7)
월별 성장률:
-1.93%
연간 예측:
-23.38%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23 629.25 RUB
최대한의:
37 483.17 RUB (157.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.03% (36 329.34 RUB)
자본금별:
16.49% (5 614.59 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 399
GBPJPYrfd 15
GBPUSDrfd 6
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd -167
GBPJPYrfd -59
GBPUSDrfd -47
USDJPYrfd -31
USDRUBrfd -14
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 5.2K
GBPJPYrfd 156
GBPUSDrfd -544
USDJPYrfd -313
USDRUBrfd -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9 771.07 RUB
최악의 거래: -8 815 RUB
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21 574.14 RUB
연속 최대 손실: -8 216.90 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Linar Gain
월별 30 USD
12%
0
0
USD
36K
RUB
58
0%
424
55%
14%
0.88
-45.12
RUB
51%
1:40
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.