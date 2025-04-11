SignauxSections
Linar Gainetdinov

Linar Gain

0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 88%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
346
Bénéfice trades:
192 (55.49%)
Perte trades:
154 (44.51%)
Meilleure transaction:
9 771.07 RUB
Pire transaction:
-4 114.61 RUB
Bénéfice brut:
121 195.10 RUB (26 854 pips)
Perte brute:
-107 341.18 RUB (20 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (21 574.14 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 574.14 RUB (30)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
12.18%
Charge de dépôt maximale:
111.47%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
175 (50.58%)
Courts trades:
171 (49.42%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
40.04 RUB
Bénéfice moyen:
631.22 RUB
Perte moyenne:
-697.02 RUB
Pertes consécutives maximales:
56 (-8 216.90 RUB)
Perte consécutive maximale:
-8 617.24 RUB (6)
Croissance mensuelle:
30.69%
Prévision annuelle:
372.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15 504.58 RUB
Maximal:
19 369.92 RUB (140.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.87% (7 752.56 RUB)
Par fonds propres:
16.49% (5 614.59 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 327
GBPJPYrfd 14
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 281
GBPJPYrfd -21
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 6.4K
GBPJPYrfd 597
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 771.07 RUB
Pire transaction: -4 115 RUB
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21 574.14 RUB
Perte consécutive maximale: -8 216.90 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 04:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
