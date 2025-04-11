SignaleKategorien
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
415
Gewinntrades:
231 (55.66%)
Verlusttrades:
184 (44.34%)
Bester Trade:
9 771.07 RUB
Schlechtester Trade:
-8 814.62 RUB
Bruttoprofit:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Bruttoverlust:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (21 574.14 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 574.14 RUB (30)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
14.28%
Max deposit load:
111.47%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
202 (48.67%)
Short-Positionen:
213 (51.33%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-36.71 RUB
Durchschnittlicher Profit:
656.25 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-906.68 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-8 216.90 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29 299.10 RUB (7)
Wachstum pro Monat :
11.35%
Jahresprognose:
137.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23 629.25 RUB
Maximaler:
37 483.17 RUB (157.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.03% (36 329.34 RUB)
Kapital:
16.49% (5 614.59 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 771.07 RUB
Schlechtester Trade: -8 815 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21 574.14 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 216.90 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Linar Gain
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
40K
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
51%
1:40
