Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 88%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
346
Profit Trade:
192 (55.49%)
Loss Trade:
154 (44.51%)
Best Trade:
9 771.07 RUB
Worst Trade:
-4 114.61 RUB
Profitto lordo:
121 195.10 RUB (26 854 pips)
Perdita lorda:
-107 341.18 RUB (20 187 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (21 574.14 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 574.14 RUB (30)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
12.18%
Massimo carico di deposito:
111.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
175 (50.58%)
Short Trade:
171 (49.42%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
40.04 RUB
Profitto medio:
631.22 RUB
Perdita media:
-697.02 RUB
Massime perdite consecutive:
56 (-8 216.90 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-8 617.24 RUB (6)
Crescita mensile:
33.90%
Previsione annuale:
411.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 504.58 RUB
Massimale:
19 369.92 RUB (140.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.87% (7 752.56 RUB)
Per equità:
16.49% (5 614.59 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 327
GBPJPYrfd 14
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 281
GBPJPYrfd -21
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 6.4K
GBPJPYrfd 597
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 771.07 RUB
Worst Trade: -4 115 RUB
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21 574.14 RUB
Massima perdita consecutiva: -8 216.90 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 04:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
