- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
231 (55.66%)
Убыточных трейдов:
184 (44.34%)
Лучший трейд:
9 771.07 RUB
Худший трейд:
-8 814.62 RUB
Общая прибыль:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Общий убыток:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (21 574.14 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 574.14 RUB (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
14.28%
Макс. загрузка депозита:
111.47%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
202 (48.67%)
Коротких трейдов:
213 (51.33%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-36.71 RUB
Средняя прибыль:
656.25 RUB
Средний убыток:
-906.68 RUB
Макс. серия проигрышей:
56 (-8 216.90 RUB)
Макс. убыток в серии:
-29 299.10 RUB (7)
Прирост в месяц:
11.35%
Годовой прогноз:
137.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23 629.25 RUB
Максимальная:
37 483.17 RUB (157.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.03% (36 329.34 RUB)
По эквити:
16.49% (5 614.59 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|394
|GBPJPYrfd
|15
|USDJPYrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-176
|GBPJPYrfd
|-59
|USDJPYrfd
|-31
|GBPUSDrfd
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|5.1K
|GBPJPYrfd
|156
|USDJPYrfd
|-313
|GBPUSDrfd
|99
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 771.07 RUB
Худший трейд: -8 815 RUB
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21 574.14 RUB
Макс. убыток в серии: -8 216.90 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
40K
RUB
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
RUB
51%
1:40