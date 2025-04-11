СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Linar Gain
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
231 (55.66%)
Убыточных трейдов:
184 (44.34%)
Лучший трейд:
9 771.07 RUB
Худший трейд:
-8 814.62 RUB
Общая прибыль:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Общий убыток:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (21 574.14 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 574.14 RUB (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
14.28%
Макс. загрузка депозита:
111.47%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
202 (48.67%)
Коротких трейдов:
213 (51.33%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-36.71 RUB
Средняя прибыль:
656.25 RUB
Средний убыток:
-906.68 RUB
Макс. серия проигрышей:
56 (-8 216.90 RUB)
Макс. убыток в серии:
-29 299.10 RUB (7)
Прирост в месяц:
11.35%
Годовой прогноз:
137.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23 629.25 RUB
Максимальная:
37 483.17 RUB (157.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.03% (36 329.34 RUB)
По эквити:
16.49% (5 614.59 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 771.07 RUB
Худший трейд: -8 815 RUB
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21 574.14 RUB
Макс. убыток в серии: -8 216.90 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Linar Gain
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
40K
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
51%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.