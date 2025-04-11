- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
415
盈利交易:
231 (55.66%)
亏损交易:
184 (44.34%)
最好交易:
9 771.07 RUB
最差交易:
-8 814.62 RUB
毛利:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
毛利亏损:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
最大连续赢利:
30 (21 574.14 RUB)
最大连续盈利:
21 574.14 RUB (30)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
14.28%
最大入金加载:
111.47%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
202 (48.67%)
短期交易:
213 (51.33%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-36.71 RUB
平均利润:
656.25 RUB
平均损失:
-906.68 RUB
最大连续失误:
56 (-8 216.90 RUB)
最大连续亏损:
-29 299.10 RUB (7)
每月增长:
11.35%
年度预测:
137.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23 629.25 RUB
最大值:
37 483.17 RUB (157.80%)
相对跌幅:
结余:
51.03% (36 329.34 RUB)
净值:
16.49% (5 614.59 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|394
|GBPJPYrfd
|15
|USDJPYrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-176
|GBPJPYrfd
|-59
|USDJPYrfd
|-31
|GBPUSDrfd
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|5.1K
|GBPJPYrfd
|156
|USDJPYrfd
|-313
|GBPUSDrfd
|99
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
