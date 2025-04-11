信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Linar Gain
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0条评论
可靠性
56
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
415
盈利交易:
231 (55.66%)
亏损交易:
184 (44.34%)
最好交易:
9 771.07 RUB
最差交易:
-8 814.62 RUB
毛利:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
毛利亏损:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
最大连续赢利:
30 (21 574.14 RUB)
最大连续盈利:
21 574.14 RUB (30)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
14.28%
最大入金加载:
111.47%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.41
长期交易:
202 (48.67%)
短期交易:
213 (51.33%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-36.71 RUB
平均利润:
656.25 RUB
平均损失:
-906.68 RUB
最大连续失误:
56 (-8 216.90 RUB)
最大连续亏损:
-29 299.10 RUB (7)
每月增长:
11.35%
年度预测:
137.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23 629.25 RUB
最大值:
37 483.17 RUB (157.80%)
相对跌幅:
结余:
51.03% (36 329.34 RUB)
净值:
16.49% (5 614.59 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 771.07 RUB
最差交易: -8 815 RUB
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +21 574.14 RUB
最大连续亏损: -8 216.90 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Linar Gain
每月30 USD
24%
0
0
USD
40K
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
51%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载