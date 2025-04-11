- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
415
Negociações com lucro:
231 (55.66%)
Negociações com perda:
184 (44.34%)
Melhor negociação:
9 771.07 RUB
Pior negociação:
-8 814.62 RUB
Lucro bruto:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Perda bruta:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (21 574.14 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 574.14 RUB (30)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
14.28%
Depósito máximo carregado:
111.47%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
202 (48.67%)
Negociações curtas:
213 (51.33%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-36.71 RUB
Lucro médio:
656.25 RUB
Perda média:
-906.68 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-8 216.90 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-29 299.10 RUB (7)
Crescimento mensal:
11.35%
Previsão anual:
137.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23 629.25 RUB
Máximo:
37 483.17 RUB (157.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.03% (36 329.34 RUB)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (5 614.59 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|394
|GBPJPYrfd
|15
|USDJPYrfd
|3
|GBPUSDrfd
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-176
|GBPJPYrfd
|-59
|USDJPYrfd
|-31
|GBPUSDrfd
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|5.1K
|GBPJPYrfd
|156
|USDJPYrfd
|-313
|GBPUSDrfd
|99
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9 771.07 RUB
Pior negociação: -8 815 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21 574.14 RUB
Máxima perda consecutiva: -8 216.90 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
40K
RUB
RUB
56
0%
415
55%
14%
0.90
-36.71
RUB
RUB
51%
1:40