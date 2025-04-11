SinaisSeções
Linar Gainetdinov

Linar Gain

Linar Gainetdinov
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
415
Negociações com lucro:
231 (55.66%)
Negociações com perda:
184 (44.34%)
Melhor negociação:
9 771.07 RUB
Pior negociação:
-8 814.62 RUB
Lucro bruto:
151 593.89 RUB (30 968 pips)
Perda bruta:
-166 828.92 RUB (25 882 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (21 574.14 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 574.14 RUB (30)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
14.28%
Depósito máximo carregado:
111.47%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
202 (48.67%)
Negociações curtas:
213 (51.33%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-36.71 RUB
Lucro médio:
656.25 RUB
Perda média:
-906.68 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-8 216.90 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-29 299.10 RUB (7)
Crescimento mensal:
11.35%
Previsão anual:
137.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23 629.25 RUB
Máximo:
37 483.17 RUB (157.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.03% (36 329.34 RUB)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (5 614.59 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 394
GBPJPYrfd 15
USDJPYrfd 3
GBPUSDrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -176
GBPJPYrfd -59
USDJPYrfd -31
GBPUSDrfd 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 5.1K
GBPJPYrfd 156
USDJPYrfd -313
GBPUSDrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 771.07 RUB
Pior negociação: -8 815 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21 574.14 RUB
Máxima perda consecutiva: -8 216.90 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 22:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 19:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 21:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 15:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.20 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
