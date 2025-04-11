- Büyüme
İşlemler:
840
Kârla kapanan işlemler:
419 (49.88%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (50.12%)
En iyi işlem:
5 661.98 RUB
En kötü işlem:
-14 268.69 RUB
Brüt kâr:
209 173.82 RUB (118 432 pips)
Brüt zarar:
-222 424.76 RUB (116 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 194.14 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 166.73 RUB (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
80.31%
Maks. mevduat yükü:
123.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
317 (37.74%)
Satış işlemleri:
523 (62.26%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-15.77 RUB
Ortalama kâr:
499.22 RUB
Ortalama zarar:
-528.32 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 020.75 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-21 669.87 RUB (3)
Aylık büyüme:
31.88%
Yıllık tahmin:
386.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32 936.03 RUB
Maksimum:
47 749.52 RUB (240.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.04% (47 647.73 RUB)
Varlığa göre:
46.22% (13 371.69 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|767
|GBPUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|26
|EURUSDrfd
|14
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYrfd
|-277
|GBPUSDrfd
|89
|XAUUSDrfd
|-49
|EURUSDrfd
|14
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYrfd
|157
|GBPUSDrfd
|1.6K
|XAUUSDrfd
|-3.7K
|EURUSDrfd
|1.1K
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 661.98 RUB
En kötü işlem: -14 269 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 194.14 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 020.75 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
