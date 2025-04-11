SinyallerBölümler
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
840
Kârla kapanan işlemler:
419 (49.88%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (50.12%)
En iyi işlem:
5 661.98 RUB
En kötü işlem:
-14 268.69 RUB
Brüt kâr:
209 173.82 RUB (118 432 pips)
Brüt zarar:
-222 424.76 RUB (116 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 194.14 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
6 166.73 RUB (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
80.31%
Maks. mevduat yükü:
123.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
317 (37.74%)
Satış işlemleri:
523 (62.26%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-15.77 RUB
Ortalama kâr:
499.22 RUB
Ortalama zarar:
-528.32 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 020.75 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-21 669.87 RUB (3)
Aylık büyüme:
31.88%
Yıllık tahmin:
386.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32 936.03 RUB
Maksimum:
47 749.52 RUB (240.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.04% (47 647.73 RUB)
Varlığa göre:
46.22% (13 371.69 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYrfd 767
GBPUSDrfd 30
XAUUSDrfd 26
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYrfd -277
GBPUSDrfd 89
XAUUSDrfd -49
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYrfd 157
GBPUSDrfd 1.6K
XAUUSDrfd -3.7K
EURUSDrfd 1.1K
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 661.98 RUB
En kötü işlem: -14 269 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 194.14 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 020.75 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.09 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 10:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 23:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ufarub
Ayda 30 USD
-46%
0
0
USD
43K
RUB
27
0%
840
49%
80%
0.94
-15.77
RUB
84%
1:40
