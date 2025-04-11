SegnaliSezioni
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
840
Profit Trade:
419 (49.88%)
Loss Trade:
421 (50.12%)
Best Trade:
5 661.98 RUB
Worst Trade:
-14 268.69 RUB
Profitto lordo:
209 173.82 RUB (118 432 pips)
Perdita lorda:
-222 424.76 RUB (116 400 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 194.14 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 166.73 RUB (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
80.31%
Massimo carico di deposito:
123.17%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
317 (37.74%)
Short Trade:
523 (62.26%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-15.77 RUB
Profitto medio:
499.22 RUB
Perdita media:
-528.32 RUB
Massime perdite consecutive:
9 (-1 020.75 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-21 669.87 RUB (3)
Crescita mensile:
29.40%
Previsione annuale:
356.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32 936.03 RUB
Massimale:
47 749.52 RUB (240.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.04% (47 647.73 RUB)
Per equità:
46.22% (13 371.69 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYrfd 767
GBPUSDrfd 30
XAUUSDrfd 26
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYrfd -277
GBPUSDrfd 89
XAUUSDrfd -49
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYrfd 157
GBPUSDrfd 1.6K
XAUUSDrfd -3.7K
EURUSDrfd 1.1K
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 661.98 RUB
Worst Trade: -14 269 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 194.14 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 020.75 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.09 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 10:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 23:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.