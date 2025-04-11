- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 111
Negociações com lucro:
533 (47.97%)
Negociações com perda:
578 (52.03%)
Melhor negociação:
6 463.46 RUB
Pior negociação:
-14 268.69 RUB
Lucro bruto:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
Perda bruta:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 194.14 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
7 623.29 RUB (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
85.33%
Depósito máximo carregado:
123.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
361 (32.49%)
Negociações curtas:
750 (67.51%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-67.30 RUB
Lucro médio:
566.04 RUB
Perda média:
-651.34 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-57 283.27 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-57 283.27 RUB (18)
Crescimento mensal:
-43.90%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75 235.96 RUB
Máximo:
90 049.45 RUB (453.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.72% (89 947.66 RUB)
Pelo Capital Líquido:
46.22% (13 371.69 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|879
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|34
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYrfd
|-201
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-356
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYrfd
|2.9K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.5K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
