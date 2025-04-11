SinaisSeções
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 comentários
40 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 111
Negociações com lucro:
533 (47.97%)
Negociações com perda:
578 (52.03%)
Melhor negociação:
6 463.46 RUB
Pior negociação:
-14 268.69 RUB
Lucro bruto:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
Perda bruta:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (2 194.14 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
7 623.29 RUB (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
85.33%
Depósito máximo carregado:
123.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
361 (32.49%)
Negociações curtas:
750 (67.51%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-67.30 RUB
Lucro médio:
566.04 RUB
Perda média:
-651.34 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-57 283.27 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-57 283.27 RUB (18)
Crescimento mensal:
-43.90%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
75 235.96 RUB
Máximo:
90 049.45 RUB (453.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.72% (89 947.66 RUB)
Pelo Capital Líquido:
46.22% (13 371.69 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYrfd 879
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 34
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYrfd -201
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -356
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYrfd 2.9K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.5K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 463.46 RUB
Pior negociação: -14 269 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +2 194.14 RUB
Máxima perda consecutiva: -57 283.27 RUB

2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
