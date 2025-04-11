- 자본
- 축소
트레이드:
1 117
이익 거래:
536 (47.98%)
손실 거래:
581 (52.01%)
최고의 거래:
6 463.46 RUB
최악의 거래:
-14 268.69 RUB
총 수익:
302 883.97 RUB (167 006 pips)
총 손실:
-377 248.15 RUB (184 511 pips)
연속 최대 이익:
10 (2 194.14 RUB)
연속 최대 이익:
7 623.29 RUB (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
83.28%
최대 입금량:
123.17%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
362 (32.41%)
숏(주식차입매도):
755 (67.59%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-66.57 RUB
평균 이익:
565.08 RUB
평균 손실:
-649.31 RUB
연속 최대 손실:
18 (-57 283.27 RUB)
연속 최대 손실:
-57 283.27 RUB (18)
월별 성장률:
-45.54%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75 280.78 RUB
최대한의:
90 094.27 RUB (453.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.72% (89 947.66 RUB)
자본금별:
46.22% (13 371.69 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|885
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|34
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYrfd
|-194
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-356
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYrfd
|3.1K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.5K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 463.46 RUB
최악의 거래: -14 269 RUB
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2 194.14 RUB
연속 최대 손실: -57 283.27 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
