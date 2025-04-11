시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Ufarub
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 리뷰
42
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 117
이익 거래:
536 (47.98%)
손실 거래:
581 (52.01%)
최고의 거래:
6 463.46 RUB
최악의 거래:
-14 268.69 RUB
총 수익:
302 883.97 RUB (167 006 pips)
총 손실:
-377 248.15 RUB (184 511 pips)
연속 최대 이익:
10 (2 194.14 RUB)
연속 최대 이익:
7 623.29 RUB (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
83.28%
최대 입금량:
123.17%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
362 (32.41%)
숏(주식차입매도):
755 (67.59%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-66.57 RUB
평균 이익:
565.08 RUB
평균 손실:
-649.31 RUB
연속 최대 손실:
18 (-57 283.27 RUB)
연속 최대 손실:
-57 283.27 RUB (18)
월별 성장률:
-45.54%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75 280.78 RUB
최대한의:
90 094.27 RUB (453.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.72% (89 947.66 RUB)
자본금별:
46.22% (13 371.69 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYrfd 885
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 34
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYrfd -194
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -356
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYrfd 3.1K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.5K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6 463.46 RUB
최악의 거래: -14 269 RUB
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2 194.14 RUB
연속 최대 손실: -57 283.27 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
