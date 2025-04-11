SignauxSections
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
839
Bénéfice trades:
418 (49.82%)
Perte trades:
421 (50.18%)
Meilleure transaction:
5 661.98 RUB
Pire transaction:
-14 268.69 RUB
Bénéfice brut:
209 007.57 RUB (118 342 pips)
Perte brute:
-222 424.76 RUB (116 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (2 194.14 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 166.73 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
80.31%
Charge de dépôt maximale:
123.17%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
317 (37.78%)
Courts trades:
522 (62.22%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-15.99 RUB
Bénéfice moyen:
500.02 RUB
Perte moyenne:
-528.32 RUB
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 020.75 RUB)
Perte consécutive maximale:
-21 669.87 RUB (3)
Croissance mensuelle:
25.34%
Prévision annuelle:
307.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32 936.03 RUB
Maximal:
47 749.52 RUB (240.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.04% (47 647.73 RUB)
Par fonds propres:
46.22% (13 371.69 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYrfd 766
GBPUSDrfd 30
XAUUSDrfd 26
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYrfd -280
GBPUSDrfd 89
XAUUSDrfd -49
EURUSDrfd 14
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYrfd 67
GBPUSDrfd 1.6K
XAUUSDrfd -3.7K
EURUSDrfd 1.1K
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 661.98 RUB
Pire transaction: -14 269 RUB
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 194.14 RUB
Perte consécutive maximale: -1 020.75 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 10:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 23:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
