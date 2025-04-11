- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
839
Bénéfice trades:
418 (49.82%)
Perte trades:
421 (50.18%)
Meilleure transaction:
5 661.98 RUB
Pire transaction:
-14 268.69 RUB
Bénéfice brut:
209 007.57 RUB (118 342 pips)
Perte brute:
-222 424.76 RUB (116 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (2 194.14 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 166.73 RUB (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
80.31%
Charge de dépôt maximale:
123.17%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
317 (37.78%)
Courts trades:
522 (62.22%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-15.99 RUB
Bénéfice moyen:
500.02 RUB
Perte moyenne:
-528.32 RUB
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 020.75 RUB)
Perte consécutive maximale:
-21 669.87 RUB (3)
Croissance mensuelle:
25.34%
Prévision annuelle:
307.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32 936.03 RUB
Maximal:
47 749.52 RUB (240.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.04% (47 647.73 RUB)
Par fonds propres:
46.22% (13 371.69 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|766
|GBPUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|26
|EURUSDrfd
|14
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPYrfd
|-280
|GBPUSDrfd
|89
|XAUUSDrfd
|-49
|EURUSDrfd
|14
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPYrfd
|67
|GBPUSDrfd
|1.6K
|XAUUSDrfd
|-3.7K
|EURUSDrfd
|1.1K
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 661.98 RUB
Pire transaction: -14 269 RUB
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 194.14 RUB
Perte consécutive maximale: -1 020.75 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-46%
0
0
USD
USD
43K
RUB
RUB
27
0%
839
49%
80%
0.93
-15.99
RUB
RUB
84%
1:40