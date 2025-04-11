信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ufarub
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0条评论
40
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -68%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 106
盈利交易:
533 (48.19%)
亏损交易:
573 (51.81%)
最好交易:
6 463.46 RUB
最差交易:
-14 268.69 RUB
毛利:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
毛利亏损:
-375 173.50 RUB (183 267 pips)
最大连续赢利:
10 (2 194.14 RUB)
最大连续盈利:
7 623.29 RUB (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
85.33%
最大入金加载:
123.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
361 (32.64%)
短期交易:
745 (67.36%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-66.43 RUB
平均利润:
566.04 RUB
平均损失:
-654.75 RUB
最大连续失误:
18 (-57 283.27 RUB)
最大连续亏损:
-57 283.27 RUB (18)
每月增长:
-38.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
75 235.96 RUB
最大值:
90 049.45 RUB (453.42%)
相对跌幅:
结余:
84.72% (89 947.66 RUB)
净值:
46.22% (13 371.69 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYrfd 875
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 33
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYrfd -183
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -353
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYrfd 3.6K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.3K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 463.46 RUB
最差交易: -14 269 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2 194.14 RUB
最大连续亏损: -57 283.27 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ufarub
每月30 USD
-68%
0
0
USD
14K
RUB
40
0%
1 106
48%
85%
0.80
-66.43
RUB
85%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载