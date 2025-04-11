- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 106
盈利交易:
533 (48.19%)
亏损交易:
573 (51.81%)
最好交易:
6 463.46 RUB
最差交易:
-14 268.69 RUB
毛利:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
毛利亏损:
-375 173.50 RUB (183 267 pips)
最大连续赢利:
10 (2 194.14 RUB)
最大连续盈利:
7 623.29 RUB (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
85.33%
最大入金加载:
123.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
361 (32.64%)
短期交易:
745 (67.36%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-66.43 RUB
平均利润:
566.04 RUB
平均损失:
-654.75 RUB
最大连续失误:
18 (-57 283.27 RUB)
最大连续亏损:
-57 283.27 RUB (18)
每月增长:
-38.48%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
75 235.96 RUB
最大值:
90 049.45 RUB (453.42%)
相对跌幅:
结余:
84.72% (89 947.66 RUB)
净值:
46.22% (13 371.69 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|875
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|33
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYrfd
|-183
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-353
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYrfd
|3.6K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.3K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 463.46 RUB
最差交易: -14 269 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2 194.14 RUB
最大连续亏损: -57 283.27 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
14K
RUB
RUB
40
0%
1 106
48%
85%
0.80
-66.43
RUB
RUB
85%
1:40