Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 comentarios
40 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 111
Transacciones Rentables:
533 (47.97%)
Transacciones Irrentables:
578 (52.03%)
Mejor transacción:
6 463.46 RUB
Peor transacción:
-14 268.69 RUB
Beneficio Bruto:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
Pérdidas Brutas:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (2 194.14 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
7 623.29 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
85.33%
Carga máxima del depósito:
123.17%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
361 (32.49%)
Transacciones Cortas:
750 (67.51%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-67.30 RUB
Beneficio medio:
566.04 RUB
Pérdidas medias:
-651.34 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-57 283.27 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57 283.27 RUB (18)
Crecimiento al mes:
-43.90%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
75 235.96 RUB
Máxima:
90 049.45 RUB (453.42%)
Reducción relativa:
De balance:
84.72% (89 947.66 RUB)
De fondos:
46.22% (13 371.69 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYrfd 879
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 34
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYrfd -201
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -356
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYrfd 2.9K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.5K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 463.46 RUB
Peor transacción: -14 269 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +2 194.14 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -57 283.27 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
