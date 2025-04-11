シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ufarub
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
レビュー0件
40週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 111
利益トレード:
533 (47.97%)
損失トレード:
578 (52.03%)
ベストトレード:
6 463.46 RUB
最悪のトレード:
-14 268.69 RUB
総利益:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
総損失:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
最大連続の勝ち:
10 (2 194.14 RUB)
最大連続利益:
7 623.29 RUB (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
85.33%
最大入金額:
123.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.83
長いトレード:
361 (32.49%)
短いトレード:
750 (67.51%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-67.30 RUB
平均利益:
566.04 RUB
平均損失:
-651.34 RUB
最大連続の負け:
18 (-57 283.27 RUB)
最大連続損失:
-57 283.27 RUB (18)
月間成長:
-43.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75 235.96 RUB
最大の:
90 049.45 RUB (453.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.72% (89 947.66 RUB)
エクイティによる:
46.22% (13 371.69 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYrfd 879
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 34
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYrfd -201
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -356
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYrfd 2.9K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.5K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 463.46 RUB
最悪のトレード: -14 269 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2 194.14 RUB
最大連続損失: -57 283.27 RUB

