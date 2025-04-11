- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 111
利益トレード:
533 (47.97%)
損失トレード:
578 (52.03%)
ベストトレード:
6 463.46 RUB
最悪のトレード:
-14 268.69 RUB
総利益:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
総損失:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
最大連続の勝ち:
10 (2 194.14 RUB)
最大連続利益:
7 623.29 RUB (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
85.33%
最大入金額:
123.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.83
長いトレード:
361 (32.49%)
短いトレード:
750 (67.51%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-67.30 RUB
平均利益:
566.04 RUB
平均損失:
-651.34 RUB
最大連続の負け:
18 (-57 283.27 RUB)
最大連続損失:
-57 283.27 RUB (18)
月間成長:
-43.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
75 235.96 RUB
最大の:
90 049.45 RUB (453.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.72% (89 947.66 RUB)
エクイティによる:
46.22% (13 371.69 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|879
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|34
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYrfd
|-201
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-356
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYrfd
|2.9K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.5K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 463.46 RUB
最悪のトレード: -14 269 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2 194.14 RUB
最大連続損失: -57 283.27 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-70%
0
0
USD
USD
13K
RUB
RUB
40
0%
1 111
47%
85%
0.80
-67.30
RUB
RUB
85%
1:40