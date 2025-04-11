- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
533 (48.19%)
Убыточных трейдов:
573 (51.81%)
Лучший трейд:
6 463.46 RUB
Худший трейд:
-14 268.69 RUB
Общая прибыль:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
Общий убыток:
-375 173.50 RUB (183 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 194.14 RUB)
Макс. прибыль в серии:
7 623.29 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
85.33%
Макс. загрузка депозита:
123.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
361 (32.64%)
Коротких трейдов:
745 (67.36%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-66.43 RUB
Средняя прибыль:
566.04 RUB
Средний убыток:
-654.75 RUB
Макс. серия проигрышей:
18 (-57 283.27 RUB)
Макс. убыток в серии:
-57 283.27 RUB (18)
Прирост в месяц:
-37.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75 235.96 RUB
Максимальная:
90 049.45 RUB (453.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (89 947.66 RUB)
По эквити:
46.22% (13 371.69 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|875
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|33
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYrfd
|-183
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-353
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYrfd
|3.6K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.3K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 463.46 RUB
Худший трейд: -14 269 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 194.14 RUB
Макс. убыток в серии: -57 283.27 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
14K
RUB
RUB
40
0%
1 106
48%
85%
0.80
-66.43
RUB
RUB
85%
1:40