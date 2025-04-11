СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ufarub
Dmitrii Grishkov

Ufarub

Dmitrii Grishkov
0 отзывов
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -68%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 106
Прибыльных трейдов:
533 (48.19%)
Убыточных трейдов:
573 (51.81%)
Лучший трейд:
6 463.46 RUB
Худший трейд:
-14 268.69 RUB
Общая прибыль:
301 699.13 RUB (166 424 pips)
Общий убыток:
-375 173.50 RUB (183 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (2 194.14 RUB)
Макс. прибыль в серии:
7 623.29 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
85.33%
Макс. загрузка депозита:
123.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
361 (32.64%)
Коротких трейдов:
745 (67.36%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-66.43 RUB
Средняя прибыль:
566.04 RUB
Средний убыток:
-654.75 RUB
Макс. серия проигрышей:
18 (-57 283.27 RUB)
Макс. убыток в серии:
-57 283.27 RUB (18)
Прирост в месяц:
-37.83%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75 235.96 RUB
Максимальная:
90 049.45 RUB (453.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (89 947.66 RUB)
По эквити:
46.22% (13 371.69 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYrfd 875
GBPJPYrfd 49
GBPUSDrfd 48
XAUUSDrfd 38
AUDJPYrfd 33
CHFJPYrfd 20
EURUSDrfd 16
GBPCADrfd 10
GBPNZDrfd 5
EURAUDrfd 3
EURJPYrfd 2
USDRUBrfd 1
#LCO 1
CNYRUBrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURCADrfd 1
EURGBPrfd 1
USDCADrfd 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYrfd -183
GBPJPYrfd -636
GBPUSDrfd 100
XAUUSDrfd -53
AUDJPYrfd -353
CHFJPYrfd -125
EURUSDrfd 9
GBPCADrfd -9
GBPNZDrfd 21
EURAUDrfd 14
EURJPYrfd -18
USDRUBrfd 5
#LCO 0
CNYRUBrfd 0
AUDNZDrfd 8
EURCADrfd 6
EURGBPrfd 3
USDCADrfd -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYrfd 3.6K
GBPJPYrfd -13K
GBPUSDrfd 1.9K
XAUUSDrfd -4.1K
AUDJPYrfd -7.3K
CHFJPYrfd -3.6K
EURUSDrfd 936
GBPCADrfd -613
GBPNZDrfd 887
EURAUDrfd 783
EURJPYrfd -313
USDRUBrfd 2.8K
#LCO -10
CNYRUBrfd 65
AUDNZDrfd 492
EURCADrfd 213
EURGBPrfd 73
USDCADrfd -173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 463.46 RUB
Худший трейд: -14 269 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 194.14 RUB
Макс. убыток в серии: -57 283.27 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 05:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 14:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ufarub
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
14K
RUB
40
0%
1 106
48%
85%
0.80
-66.43
RUB
85%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.