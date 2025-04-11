- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 112
Gewinntrades:
534 (48.02%)
Verlusttrades:
578 (51.98%)
Bester Trade:
6 463.46 RUB
Schlechtester Trade:
-14 268.69 RUB
Bruttoprofit:
301 724.81 RUB (166 437 pips)
Bruttoverlust:
-376 472.45 RUB (184 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (2 194.14 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 623.29 RUB (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
85.33%
Max deposit load:
123.17%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.83
Long-Positionen:
361 (32.46%)
Short-Positionen:
751 (67.54%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-67.22 RUB
Durchschnittlicher Profit:
565.03 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-651.34 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-57 283.27 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57 283.27 RUB (18)
Wachstum pro Monat :
-43.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
75 235.96 RUB
Maximaler:
90 049.45 RUB (453.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.72% (89 947.66 RUB)
Kapital:
46.22% (13 371.69 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|880
|GBPJPYrfd
|49
|GBPUSDrfd
|48
|XAUUSDrfd
|38
|AUDJPYrfd
|34
|CHFJPYrfd
|20
|EURUSDrfd
|16
|GBPCADrfd
|10
|GBPNZDrfd
|5
|EURAUDrfd
|3
|EURJPYrfd
|2
|USDRUBrfd
|1
|#LCO
|1
|CNYRUBrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|USDCADrfd
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPYrfd
|-201
|GBPJPYrfd
|-636
|GBPUSDrfd
|100
|XAUUSDrfd
|-53
|AUDJPYrfd
|-356
|CHFJPYrfd
|-125
|EURUSDrfd
|9
|GBPCADrfd
|-9
|GBPNZDrfd
|21
|EURAUDrfd
|14
|EURJPYrfd
|-18
|USDRUBrfd
|5
|#LCO
|0
|CNYRUBrfd
|0
|AUDNZDrfd
|8
|EURCADrfd
|6
|EURGBPrfd
|3
|USDCADrfd
|-3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPYrfd
|2.9K
|GBPJPYrfd
|-13K
|GBPUSDrfd
|1.9K
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|AUDJPYrfd
|-7.5K
|CHFJPYrfd
|-3.6K
|EURUSDrfd
|936
|GBPCADrfd
|-613
|GBPNZDrfd
|887
|EURAUDrfd
|783
|EURJPYrfd
|-313
|USDRUBrfd
|2.8K
|#LCO
|-10
|CNYRUBrfd
|65
|AUDNZDrfd
|492
|EURCADrfd
|213
|EURGBPrfd
|73
|USDCADrfd
|-173
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 463.46 RUB
Schlechtester Trade: -14 269 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 194.14 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57 283.27 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
