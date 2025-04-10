- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
59 (47.96%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (52.03%)
En iyi işlem:
1 959.94 USD
En kötü işlem:
-805.60 USD
Brüt kâr:
36 061.44 USD (112 426 pips)
Brüt zarar:
-29 056.44 USD (90 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 362.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 362.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
32.59%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
71 (57.72%)
Satış işlemleri:
52 (42.28%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
56.95 USD
Ortalama kâr:
611.21 USD
Ortalama zarar:
-454.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 864.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 864.94 USD (5)
Aylık büyüme:
8.26%
Yıllık tahmin:
100.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 355.67 USD (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.22% (5 355.67 USD)
Varlığa göre:
1.76% (777.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|GBPJPY
|13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPJPY
|123
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|GBPJPY
|689
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 959.94 USD
En kötü işlem: -806 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 362.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 864.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ADSS-Demo
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
SVSFX-Live
|0.00 × 1
GO4X-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
NAS-Real
|0.00 × 3
SFM-Demo
|0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2507 USD
18%
0
0
USD
USD
47K
USD
USD
24
0%
123
47%
33%
1.24
56.95
USD
USD
11%
1:200