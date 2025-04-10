SinyallerBölümler
Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2507 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
59 (47.96%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (52.03%)
En iyi işlem:
1 959.94 USD
En kötü işlem:
-805.60 USD
Brüt kâr:
36 061.44 USD (112 426 pips)
Brüt zarar:
-29 056.44 USD (90 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 362.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 362.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
32.59%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
71 (57.72%)
Satış işlemleri:
52 (42.28%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
56.95 USD
Ortalama kâr:
611.21 USD
Ortalama zarar:
-454.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 864.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 864.94 USD (5)
Aylık büyüme:
8.26%
Yıllık tahmin:
100.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 355.67 USD (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.22% (5 355.67 USD)
Varlığa göre:
1.76% (777.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 110
GBPJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.9K
GBPJPY 123
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
GBPJPY 689
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 959.94 USD
En kötü işlem: -806 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 362.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 864.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MNSyafaat
Ayda 2507 USD
18%
0
0
USD
47K
USD
24
0%
123
47%
33%
1.24
56.95
USD
11%
1:200
