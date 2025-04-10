- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
101 (48.79%)
損失トレード:
106 (51.21%)
ベストトレード:
2 466.90 USD
最悪のトレード:
-921.60 USD
総利益:
69 529.52 USD (205 826 pips)
総損失:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 362.58 USD)
最大連続利益:
5 787.66 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
31.50%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
133 (64.25%)
短いトレード:
74 (35.75%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
92.37 USD
平均利益:
688.41 USD
平均損失:
-475.56 USD
最大連続の負け:
6 (-2 992.05 USD)
最大連続損失:
-2 992.05 USD (6)
月間成長:
18.85%
年間予想:
228.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 355.67 USD (11.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.22% (5 355.67 USD)
エクイティによる:
1.76% (777.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 466.90 USD
最悪のトレード: -922 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 362.58 USD
最大連続損失: -2 992.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
