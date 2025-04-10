シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MNSyafaat
Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  2507  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
207
利益トレード:
101 (48.79%)
損失トレード:
106 (51.21%)
ベストトレード:
2 466.90 USD
最悪のトレード:
-921.60 USD
総利益:
69 529.52 USD (205 826 pips)
総損失:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 362.58 USD)
最大連続利益:
5 787.66 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
31.50%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
133 (64.25%)
短いトレード:
74 (35.75%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
92.37 USD
平均利益:
688.41 USD
平均損失:
-475.56 USD
最大連続の負け:
6 (-2 992.05 USD)
最大連続損失:
-2 992.05 USD (6)
月間成長:
18.85%
年間予想:
228.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 355.67 USD (11.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.22% (5 355.67 USD)
エクイティによる:
1.76% (777.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 185
GBPJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19K
GBPJPY 476
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 54K
GBPJPY 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 466.90 USD
最悪のトレード: -922 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 362.58 USD
最大連続損失: -2 992.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MNSyafaat
2507 USD/月
48%
0
0
USD
58K
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
11%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください