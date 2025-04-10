- 成长
交易:
207
盈利交易:
101 (48.79%)
亏损交易:
106 (51.21%)
最好交易:
2 466.90 USD
最差交易:
-921.60 USD
毛利:
69 529.52 USD (205 826 pips)
毛利亏损:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
最大连续赢利:
5 (3 362.58 USD)
最大连续盈利:
5 787.66 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
31.50%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
12 小时
采收率:
3.57
长期交易:
133 (64.25%)
短期交易:
74 (35.75%)
利润因子:
1.38
预期回报:
92.37 USD
平均利润:
688.41 USD
平均损失:
-475.56 USD
最大连续失误:
6 (-2 992.05 USD)
最大连续亏损:
-2 992.05 USD (6)
每月增长:
18.85%
年度预测:
228.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 355.67 USD (11.22%)
相对跌幅:
结余:
11.22% (5 355.67 USD)
净值:
1.76% (777.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 466.90 USD
最差交易: -922 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 362.58 USD
最大连续亏损: -2 992.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2507 USD
48%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
USD
11%
1:200