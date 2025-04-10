СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MNSyafaat
Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2507 USD в месяц
прирост с 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
101 (48.79%)
Убыточных трейдов:
106 (51.21%)
Лучший трейд:
2 466.90 USD
Худший трейд:
-921.60 USD
Общая прибыль:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Общий убыток:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 362.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 787.66 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
31.50%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.57
Длинных трейдов:
133 (64.25%)
Коротких трейдов:
74 (35.75%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
92.37 USD
Средняя прибыль:
688.41 USD
Средний убыток:
-475.56 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 992.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 992.05 USD (6)
Прирост в месяц:
18.85%
Годовой прогноз:
228.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 355.67 USD (11.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.22% (5 355.67 USD)
По эквити:
1.76% (777.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 185
GBPJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
GBPJPY 476
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
GBPJPY 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 466.90 USD
Худший трейд: -922 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 362.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 992.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
еще 253...
Нет отзывов
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MNSyafaat
2507 USD в месяц
48%
0
0
USD
58K
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
11%
1:200
Копировать

