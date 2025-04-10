- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
101 (48.79%)
Убыточных трейдов:
106 (51.21%)
Лучший трейд:
2 466.90 USD
Худший трейд:
-921.60 USD
Общая прибыль:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Общий убыток:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 362.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 787.66 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
31.50%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.57
Длинных трейдов:
133 (64.25%)
Коротких трейдов:
74 (35.75%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
92.37 USD
Средняя прибыль:
688.41 USD
Средний убыток:
-475.56 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 992.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 992.05 USD (6)
Прирост в месяц:
18.85%
Годовой прогноз:
228.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 355.67 USD (11.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.22% (5 355.67 USD)
По эквити:
1.76% (777.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 466.90 USD
Худший трейд: -922 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 362.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 992.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
