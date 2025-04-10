- Crescita
Trade:
123
Profit Trade:
59 (47.96%)
Loss Trade:
64 (52.03%)
Best Trade:
1 959.94 USD
Worst Trade:
-805.60 USD
Profitto lordo:
36 061.44 USD (112 426 pips)
Perdita lorda:
-29 056.44 USD (90 011 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 362.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 362.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
32.59%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
71 (57.72%)
Short Trade:
52 (42.28%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
56.95 USD
Profitto medio:
611.21 USD
Perdita media:
-454.01 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 864.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 864.94 USD (5)
Crescita mensile:
8.26%
Previsione annuale:
100.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 355.67 USD (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.22% (5 355.67 USD)
Per equità:
1.76% (777.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|GBPJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPJPY
|123
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|GBPJPY
|689
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 959.94 USD
Worst Trade: -806 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 362.58 USD
Massima perdita consecutiva: -2 864.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
