- 자본
- 축소
트레이드:
211
이익 거래:
101 (47.86%)
손실 거래:
110 (52.13%)
최고의 거래:
2 466.90 USD
최악의 거래:
-1 181.05 USD
총 수익:
69 529.52 USD (205 826 pips)
총 손실:
-53 186.53 USD (156 400 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 362.58 USD)
연속 최대 이익:
5 787.66 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
31.50%
최대 입금량:
1.91%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
3.05
롱(주식매수):
135 (63.98%)
숏(주식차입매도):
76 (36.02%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
77.45 USD
평균 이익:
688.41 USD
평균 손실:
-483.51 USD
연속 최대 손실:
6 (-2 992.05 USD)
연속 최대 손실:
-2 992.05 USD (6)
월별 성장률:
5.42%
연간 예측:
65.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 355.67 USD (11.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.22% (5 355.67 USD)
자본금별:
1.76% (777.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 466.90 USD
최악의 거래: -1 181 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 362.58 USD
연속 최대 손실: -2 992.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 2507 USD
41%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
39
0%
211
47%
31%
1.30
77.45
USD
USD
11%
1:200