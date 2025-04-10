- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
101 (48.79%)
Negociações com perda:
106 (51.21%)
Melhor negociação:
2 466.90 USD
Pior negociação:
-921.60 USD
Lucro bruto:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Perda bruta:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 362.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 787.66 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
31.50%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
133 (64.25%)
Negociações curtas:
74 (35.75%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
92.37 USD
Lucro médio:
688.41 USD
Perda média:
-475.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-2 992.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 992.05 USD (6)
Crescimento mensal:
18.85%
Previsão anual:
228.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 355.67 USD (11.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.22% (5 355.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (777.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 466.90 USD
Pior negociação: -922 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 362.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 992.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
