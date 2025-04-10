SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MNSyafaat
Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2507 USD por mês
crescimento desde 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
101 (48.79%)
Negociações com perda:
106 (51.21%)
Melhor negociação:
2 466.90 USD
Pior negociação:
-921.60 USD
Lucro bruto:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Perda bruta:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 362.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 787.66 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
31.50%
Depósito máximo carregado:
1.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
133 (64.25%)
Negociações curtas:
74 (35.75%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
92.37 USD
Lucro médio:
688.41 USD
Perda média:
-475.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-2 992.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 992.05 USD (6)
Crescimento mensal:
18.85%
Previsão anual:
228.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 355.67 USD (11.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.22% (5 355.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.76% (777.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 185
GBPJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 19K
GBPJPY 476
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 54K
GBPJPY 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 466.90 USD
Pior negociação: -922 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 362.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 992.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MNSyafaat
2507 USD por mês
48%
0
0
USD
58K
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
11%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.