- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
101 (48.79%)
Verlusttrades:
106 (51.21%)
Bester Trade:
2 466.90 USD
Schlechtester Trade:
-921.60 USD
Bruttoprofit:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Bruttoverlust:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 362.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 787.66 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
31.50%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
3.57
Long-Positionen:
133 (64.25%)
Short-Positionen:
74 (35.75%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
92.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
688.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-475.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-2 992.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 992.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.85%
Jahresprognose:
228.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 355.67 USD (11.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.22% (5 355.67 USD)
Kapital:
1.76% (777.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPJPY
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|476
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|54K
|GBPJPY
|2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 466.90 USD
Schlechtester Trade: -922 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 362.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 992.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
noch 253 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
2507 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
USD
11%
1:200