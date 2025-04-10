SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MNSyafaat
Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 2507 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
101 (48.79%)
Verlusttrades:
106 (51.21%)
Bester Trade:
2 466.90 USD
Schlechtester Trade:
-921.60 USD
Bruttoprofit:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Bruttoverlust:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 362.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 787.66 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
31.50%
Max deposit load:
1.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
3.57
Long-Positionen:
133 (64.25%)
Short-Positionen:
74 (35.75%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
92.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
688.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-475.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-2 992.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 992.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
18.85%
Jahresprognose:
228.67%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 355.67 USD (11.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.22% (5 355.67 USD)
Kapital:
1.76% (777.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 185
GBPJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
GBPJPY 476
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
GBPJPY 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 466.90 USD
Schlechtester Trade: -922 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 362.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 992.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
noch 253 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MNSyafaat
2507 USD pro Monat
48%
0
0
USD
58K
USD
37
0%
207
48%
31%
1.37
92.37
USD
11%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.