Muhammad Nur Syafa'at

MNSyafaat

Muhammad Nur Syafa'at
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2507 USD al mes
incremento desde 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
207
Transacciones Rentables:
101 (48.79%)
Transacciones Irrentables:
106 (51.21%)
Mejor transacción:
2 466.90 USD
Peor transacción:
-921.60 USD
Beneficio Bruto:
69 529.52 USD (205 826 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 409.48 USD (150 103 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 362.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 787.66 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
31.50%
Carga máxima del depósito:
1.91%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
3.57
Transacciones Largas:
133 (64.25%)
Transacciones Cortas:
74 (35.75%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
92.37 USD
Beneficio medio:
688.41 USD
Pérdidas medias:
-475.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-2 992.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 992.05 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.85%
Pronóstico anual:
228.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 355.67 USD (11.22%)
Reducción relativa:
De balance:
11.22% (5 355.67 USD)
De fondos:
1.76% (777.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 185
GBPJPY 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19K
GBPJPY 476
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 54K
GBPJPY 2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 466.90 USD
Peor transacción: -922 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 362.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 992.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
otros 253...
No hay comentarios
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 16:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 08:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.10 15:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.10 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
