SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
Swissquote-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
146 (49.32%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (50.68%)
En iyi işlem:
838.39 USD
En kötü işlem:
-58.20 USD
Brüt kâr:
4 414.39 USD (109 649 pips)
Brüt zarar:
-2 132.30 USD (86 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (724.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 320.63 USD (10)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
64.79%
Maks. mevduat yükü:
105.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
189 (63.85%)
Satış işlemleri:
107 (36.15%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
30.24 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-541.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.67 USD (33)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.66 USD
Maksimum:
987.84 USD (13.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.04% (987.84 USD)
Varlığa göre:
4.69% (259.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +838.39 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +724.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 08:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 12:31
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantFleet USDJPY MT5
Ayda 80 USD
46%
0
0
USD
7.3K
USD
24
99%
296
49%
65%
2.07
7.71
USD
13%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.