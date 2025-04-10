- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
146 (49.32%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (50.68%)
En iyi işlem:
838.39 USD
En kötü işlem:
-58.20 USD
Brüt kâr:
4 414.39 USD (109 649 pips)
Brüt zarar:
-2 132.30 USD (86 301 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (724.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 320.63 USD (10)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
64.79%
Maks. mevduat yükü:
105.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
189 (63.85%)
Satış işlemleri:
107 (36.15%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
7.71 USD
Ortalama kâr:
30.24 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-541.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-541.67 USD (33)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.66 USD
Maksimum:
987.84 USD (13.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.04% (987.84 USD)
Varlığa göre:
4.69% (259.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +838.39 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +724.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
24
99%
296
49%
65%
2.07
7.71
USD
USD
13%
1:100