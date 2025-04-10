- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
259 (50.68%)
損失トレード:
252 (49.32%)
ベストトレード:
838.39 USD
最悪のトレード:
-58.20 USD
総利益:
6 884.80 USD (196 131 pips)
総損失:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
最大連続の勝ち:
55 (771.83 USD)
最大連続利益:
1 320.63 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
68.97%
最大入金額:
105.10%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.40
長いトレード:
353 (69.08%)
短いトレード:
158 (30.92%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
6.57 USD
平均利益:
26.58 USD
平均損失:
-14.00 USD
最大連続の負け:
33 (-541.67 USD)
最大連続損失:
-541.67 USD (33)
月間成長:
-1.53%
年間予想:
-18.85%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.66 USD
最大の:
987.84 USD (13.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.04% (987.84 USD)
エクイティによる:
4.69% (259.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +838.39 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +771.83 USD
最大連続損失: -541.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.22 × 105
|
ForexTime-MT5
|0.78 × 1290
|
Swissquote-Server
|2.40 × 10884
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
80 USD/月
67%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
37
99%
511
50%
69%
1.95
6.57
USD
USD
13%
1:100