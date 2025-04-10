シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  80  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
259 (50.68%)
損失トレード:
252 (49.32%)
ベストトレード:
838.39 USD
最悪のトレード:
-58.20 USD
総利益:
6 884.80 USD (196 131 pips)
総損失:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
最大連続の勝ち:
55 (771.83 USD)
最大連続利益:
1 320.63 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
68.97%
最大入金額:
105.10%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.40
長いトレード:
353 (69.08%)
短いトレード:
158 (30.92%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
6.57 USD
平均利益:
26.58 USD
平均損失:
-14.00 USD
最大連続の負け:
33 (-541.67 USD)
最大連続損失:
-541.67 USD (33)
月間成長:
-1.53%
年間予想:
-18.85%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.66 USD
最大の:
987.84 USD (13.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.04% (987.84 USD)
エクイティによる:
4.69% (259.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +838.39 USD
最悪のトレード: -58 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +771.83 USD
最大連続損失: -541.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

レビューなし
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
