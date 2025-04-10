信号部分
信号 / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 80 USD per 
增长自 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
511
盈利交易:
259 (50.68%)
亏损交易:
252 (49.32%)
最好交易:
838.39 USD
最差交易:
-58.20 USD
毛利:
6 884.80 USD (196 131 pips)
毛利亏损:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
最大连续赢利:
55 (771.83 USD)
最大连续盈利:
1 320.63 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
68.97%
最大入金加载:
105.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.40
长期交易:
353 (69.08%)
短期交易:
158 (30.92%)
利润因子:
1.95
预期回报:
6.57 USD
平均利润:
26.58 USD
平均损失:
-14.00 USD
最大连续失误:
33 (-541.67 USD)
最大连续亏损:
-541.67 USD (33)
每月增长:
-1.53%
年度预测:
-18.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
31.66 USD
最大值:
987.84 USD (13.04%)
相对跌幅:
结余:
13.04% (987.84 USD)
净值:
4.69% (259.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +838.39 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +771.83 USD
最大连续亏损: -541.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

