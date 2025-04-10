- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
511
盈利交易:
259 (50.68%)
亏损交易:
252 (49.32%)
最好交易:
838.39 USD
最差交易:
-58.20 USD
毛利:
6 884.80 USD (196 131 pips)
毛利亏损:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
最大连续赢利:
55 (771.83 USD)
最大连续盈利:
1 320.63 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
68.97%
最大入金加载:
105.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.40
长期交易:
353 (69.08%)
短期交易:
158 (30.92%)
利润因子:
1.95
预期回报:
6.57 USD
平均利润:
26.58 USD
平均损失:
-14.00 USD
最大连续失误:
33 (-541.67 USD)
最大连续亏损:
-541.67 USD (33)
每月增长:
-1.53%
年度预测:
-18.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
31.66 USD
最大值:
987.84 USD (13.04%)
相对跌幅:
结余:
13.04% (987.84 USD)
净值:
4.69% (259.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +838.39 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +771.83 USD
最大连续亏损: -541.67 USD
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
