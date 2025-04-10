- 자본
- 축소
트레이드:
521
이익 거래:
259 (49.71%)
손실 거래:
262 (50.29%)
최고의 거래:
838.39 USD
최악의 거래:
-58.20 USD
총 수익:
6 884.80 USD (196 131 pips)
총 손실:
-3 739.80 USD (141 900 pips)
연속 최대 이익:
55 (771.83 USD)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
67.18%
최대 입금량:
105.10%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.18
롱(주식매수):
359 (68.91%)
숏(주식차입매도):
162 (31.09%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
6.04 USD
평균 이익:
26.58 USD
평균 손실:
-14.27 USD
연속 최대 손실:
33 (-541.67 USD)
연속 최대 손실:
-541.67 USD (33)
월별 성장률:
-2.27%
연간 예측:
-27.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.66 USD
최대한의:
987.84 USD (13.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.04% (987.84 USD)
자본금별:
4.69% (259.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|521
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|54K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +838.39 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +771.83 USD
연속 최대 손실: -541.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
리뷰 없음
