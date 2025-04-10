SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
Swissquote-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
291
Bénéfice trades:
146 (50.17%)
Perte trades:
145 (49.83%)
Meilleure transaction:
838.39 USD
Pire transaction:
-58.20 USD
Bénéfice brut:
4 414.39 USD (109 649 pips)
Perte brute:
-2 104.21 USD (84 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (724.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 320.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
64.79%
Charge de dépôt maximale:
105.10%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
184 (63.23%)
Courts trades:
107 (36.77%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
7.94 USD
Bénéfice moyen:
30.24 USD
Perte moyenne:
-14.51 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-541.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-541.67 USD (33)
Croissance mensuelle:
0.54%
Prévision annuelle:
6.54%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.66 USD
Maximal:
987.84 USD (13.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.04% (987.84 USD)
Par fonds propres:
4.69% (259.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 291
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +838.39 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +724.64 USD
Perte consécutive maximale: -541.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings

