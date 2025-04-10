SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 80 USD al mes
incremento desde 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
259 (50.68%)
Transacciones Irrentables:
252 (49.32%)
Mejor transacción:
838.39 USD
Peor transacción:
-58.20 USD
Beneficio Bruto:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (771.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
68.97%
Carga máxima del depósito:
105.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.40
Transacciones Largas:
353 (69.08%)
Transacciones Cortas:
158 (30.92%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
6.57 USD
Beneficio medio:
26.58 USD
Pérdidas medias:
-14.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-541.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-541.67 USD (33)
Crecimiento al mes:
-1.53%
Pronóstico anual:
-18.85%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.66 USD
Máxima:
987.84 USD (13.04%)
Reducción relativa:
De balance:
13.04% (987.84 USD)
De fondos:
4.69% (259.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +838.39 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +771.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -541.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

No hay comentarios
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
