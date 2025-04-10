- Incremento
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
259 (50.68%)
Transacciones Irrentables:
252 (49.32%)
Mejor transacción:
838.39 USD
Peor transacción:
-58.20 USD
Beneficio Bruto:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (771.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
68.97%
Carga máxima del depósito:
105.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.40
Transacciones Largas:
353 (69.08%)
Transacciones Cortas:
158 (30.92%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
6.57 USD
Beneficio medio:
26.58 USD
Pérdidas medias:
-14.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-541.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-541.67 USD (33)
Crecimiento al mes:
-1.53%
Pronóstico anual:
-18.85%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.66 USD
Máxima:
987.84 USD (13.04%)
Reducción relativa:
De balance:
13.04% (987.84 USD)
De fondos:
4.69% (259.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +838.39 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +771.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -541.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.22 × 105
|
ForexTime-MT5
|0.78 × 1290
|
Swissquote-Server
|2.40 × 10884
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
