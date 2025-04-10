СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / QuantFleet USDJPY MT5
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 80 USD в месяц
прирост с 2025 67%
Swissquote-Server
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
259 (50.68%)
Убыточных трейдов:
252 (49.32%)
Лучший трейд:
838.39 USD
Худший трейд:
-58.20 USD
Общая прибыль:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Общий убыток:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (771.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 320.63 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
68.97%
Макс. загрузка депозита:
105.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.40
Длинных трейдов:
353 (69.08%)
Коротких трейдов:
158 (30.92%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
6.57 USD
Средняя прибыль:
26.58 USD
Средний убыток:
-14.00 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-541.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-541.67 USD (33)
Прирост в месяц:
-1.89%
Годовой прогноз:
-22.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.66 USD
Максимальная:
987.84 USD (13.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.04% (987.84 USD)
По эквити:
4.69% (259.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +838.39 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +771.83 USD
Макс. убыток в серии: -541.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QuantFleet USDJPY MT5
80 USD в месяц
67%
0
0
USD
8.4K
USD
37
99%
511
50%
69%
1.95
6.57
USD
13%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.