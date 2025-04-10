- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
259 (50.68%)
Убыточных трейдов:
252 (49.32%)
Лучший трейд:
838.39 USD
Худший трейд:
-58.20 USD
Общая прибыль:
6 884.80 USD (196 131 pips)
Общий убыток:
-3 528.35 USD (138 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (771.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 320.63 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
68.97%
Макс. загрузка депозита:
105.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.40
Длинных трейдов:
353 (69.08%)
Коротких трейдов:
158 (30.92%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
6.57 USD
Средняя прибыль:
26.58 USD
Средний убыток:
-14.00 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-541.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-541.67 USD (33)
Прирост в месяц:
-1.89%
Годовой прогноз:
-22.88%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.66 USD
Максимальная:
987.84 USD (13.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.04% (987.84 USD)
По эквити:
4.69% (259.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +838.39 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +771.83 USD
Макс. убыток в серии: -541.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.22 × 105
|
ForexTime-MT5
|0.78 × 1290
|
Swissquote-Server
|2.40 × 10884
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings (Strategy 5 turned off due to unusual H4 candle shift)
