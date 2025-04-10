SegnaliSezioni
Timo Roth

QuantFleet USDJPY MT5

Timo Roth
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 46%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
146 (49.32%)
Loss Trade:
150 (50.68%)
Best Trade:
838.39 USD
Worst Trade:
-58.20 USD
Profitto lordo:
4 414.39 USD (109 649 pips)
Perdita lorda:
-2 132.30 USD (86 301 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (724.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
64.79%
Massimo carico di deposito:
105.10%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
189 (63.85%)
Short Trade:
107 (36.15%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-14.22 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-541.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.67 USD (33)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.66 USD
Massimale:
987.84 USD (13.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.04% (987.84 USD)
Per equità:
4.69% (259.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 296
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +838.39 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +724.64 USD
Massima perdita consecutiva: -541.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.22 × 105
ForexTime-MT5
0.78 × 1290
Swissquote-Server
2.40 × 10884
Version 1.0

QuantFleet USDJPY MT5 Signal

-Default Settings

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 08:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 12:31
Share of trading days is too low
