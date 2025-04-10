- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
146 (49.32%)
Loss Trade:
150 (50.68%)
Best Trade:
838.39 USD
Worst Trade:
-58.20 USD
Profitto lordo:
4 414.39 USD (109 649 pips)
Perdita lorda:
-2 132.30 USD (86 301 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (724.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 320.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
64.79%
Massimo carico di deposito:
105.10%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
189 (63.85%)
Short Trade:
107 (36.15%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
7.71 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-14.22 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-541.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.67 USD (33)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.66 USD
Massimale:
987.84 USD (13.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.04% (987.84 USD)
Per equità:
4.69% (259.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +838.39 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +724.64 USD
Massima perdita consecutiva: -541.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.22 × 105
|
ForexTime-MT5
|0.78 × 1290
|
Swissquote-Server
|2.40 × 10884
Version 1.0
QuantFleet USDJPY MT5 Signal
-Default Settings
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
80USD al mese
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
24
99%
296
49%
65%
2.07
7.71
USD
USD
13%
1:100